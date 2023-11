Jay Weinberg se despide de Slipknot con una emotiva carta tras ser despedido de la banda

El mundo del metal se sacudió el pasado 5 de noviembre al conocerse la noticia de que Slipknot había despedido a su baterista Jay Weinberg. El músico, que llevaba diez años formando parte del grupo, compartió su dolor y sorpresa por la decisión en una carta publicada en Instagram.

Weinberg se incorporó a Slipknot en 2014, reemplazando al baterista fundador Joey Jordison, que dejó el grupo en 2013. Jordison murió en 2021 a los 46 años. Weinberg colaboró en la grabación de los tres últimos discos de la banda: .5: The Gray Chapter, We Are Not Your Kind y All Hope Is Gone. También participó en las giras mundiales que llevaron a Slipknot a tocar en los escenarios más importantes del planeta.

En su carta, Weinberg agradeció el apoyo de los fans y dijo que tocar con Slipknot había sido el sueño de su vida. También afirmó que seguirá amando la música y que espera volver a crear canciones que disfruten juntos. Esta es la carta completa de Weinberg traducida al español:

«Me rompió el corazón y me dejó atónito recibir la llamada telefónica que recibí la mañana del 5 de noviembre; la noticia de la cual, la mayoría de ustedes se enteraron poco después. Sin embargo, me he sentido abrumado y verdaderamente agradecido por la avalancha de amor y apoyo que he recibido de esta increíble comunidad que considero mi hogar creativo y artístico.

Este no es el final del viaje que había soñado y al que me había comprometido a ver hasta el final, ni mucho menos. Pero, a pesar de la confusión y la tristeza, hay algo que me ha proporcionado una cantidad igual de consuelo. Para muchos de ustedes que leen esto: hace 10 años, aún no nos conocíamos. Y ahora, lo hacemos. Por eso, estoy agradecido de formas que nunca podré expresar completamente.

Amo tocar la batería. Siempre amaré tocar la batería. Siempre tendré una pasión por la música, el arte y la expresión creativa. Nada cambiará eso.

No sé cómo, ni cuándo, pero espero volver a crear música ruidosa, apasionada y sincera que disfrutemos juntos. Hasta entonces, sepan que ha sido la alegría de toda una vida pasar los últimos 10 años con ustedes, compartiendo nuestro amor por este rincón especial del mundo de la música y el arte.

Esto no es el final, y estoy emocionado de descubrir lo que el futuro nos depara.»

Por su parte, la banda emitió un comunicado en el que explicaron que habían tomado una decisión creativa y que se habían separado de Weinberg. Asimismo, le desearon lo mejor y se mostraron entusiasmados por el futuro.

La salida de Weinberg supone un nuevo golpe para Slipknot, que ya había perdido al teclista Craig Jonesen junio de este año. La banda no ha anunciado quién será el sustituto de Weinberg, pero se rumorea que podría ser Matt Halpern, el baterista de Periphery. Sea quien sea, tendrá que estar a la altura de las expectativas de los fans, que esperan que Slipknot siga siendo una de las bandas más potentes y originales del metal.