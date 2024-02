Kelly Jones anuncia su emotivo álbum en solitario «Inevitable Incredible»

Kelly Jones, conocido principalmente por su papel como líder de Stereophonics, ha anunciado su nuevo álbum en solitario, Inevitable Incredible, que se lanzará el 3 de mayo. Este trabajo, que se distingue por haber sido compuesto principalmente en piano, promete ser una de las obras más emocionales y honestas del artista hasta la fecha.

Compuesto entre octubre y diciembre de 2022, el álbum fue grabado en el estudio Ocean Sound de Noruega, un lugar remoto que, según Jones, permitió que las canciones “cobraran vida y respiraran”. El single principal, que lleva el mismo nombre del álbum, es una pieza conmovedora y cinematográfica que muestra a Jones explorando nuevas direcciones musicales y exponiendo su vulnerabilidad como nunca antes.

El lanzamiento del álbum sigue al debut de Far From Saints, el proyecto paralelo de Jones, y llega casi un año después de que compartiese detalles sobre el mismo. Además, para los fans y nuevos oyentes por igual, este álbum no solo representa una nueva faceta de Kelly Jones, sino también una experiencia catártica que, según el artista, dejó “todo en estas canciones”.

Os dejamos con el tracklist: