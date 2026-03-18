MUNA reivindican la conexión por encima del ego en “So What”, un single poderoso que anticipa un álbum cargado de tensión emocional y libertad creativa

MUNA regresan con “So What”, un single que condensa a la perfección el espíritu de su cuarto álbum Dancing On The Wall, previsto para el 8 de mayo. La canción nace de una reflexión honesta sobre el éxito, la validación externa y la soledad que a veces se esconde detrás de los focos. En el tema, Katie Gavin canta sobre fiestas llenas de gente importante, vestidos impecables y copas gratis, pero también sobre la sensación de vacío que puede acompañar esos momentos: “Hay mucha gente aquí esta noche… y la mayoría querría irse a casa conmigo”. Una frase que, lejos de sonar triunfal, revela la tristeza de descubrir que nada de eso te hace sentir mejor.

El trío explica que han aprendido por las malas que la validación es hueca y que lo que realmente buscan es conexión. “Hemos estado en muchas fiestas preciosas en habitaciones llenas de gente importante, y sabemos lo triste que es darte cuenta de que no te hace sentir mejor”, comparten . “So What” captura ese choque entre la euforia superficial y la necesidad profunda de algo auténtico, envuelto en una producción que combina épica contenida y un pulso emocional creciente.

El single llega tras la publicación del tema que da nombre al disco, “Dancing On The Wall”, que la banda describió como “las mejores partes de MUNA: nacido de un lugar emocional y solitario, pero capaz de hacernos sentir poderosas y eufóricas”. El álbum, producido por Naomi McPherson, promete moverse en un espacio de tensión emocional, equilibrando euforia y desasosiego, y consolidando la libertad creativa que alcanzaron tras ser despedidas de RCA y fichar por Saddest Factory Records, el sello de Phoebe Bridgers.

Para celebrar esta nueva etapa, MUNA ofrecerán una serie de conciertos íntimos en Los Ángeles, Nueva York y Londres durante mayo, con varias fechas ya agotadas. Mientras tanto, sus integrantes siguen explorando caminos paralelos: Gavin publicó en 2024 su debut en solitario What A Relief, y McPherson debutó como actriz en la película Saturday Night. Todo apunta a que Dancing On The Wall será un punto de inflexión para una banda que ha convertido la vulnerabilidad en una forma de resistencia.

MUNA, una trayectoria que transformó la vulnerabilidad queer en un himno generacional

Desde su debut, MUNA se han consolidado como una de las bandas más influyentes del pop alternativo contemporáneo. Su mezcla de synth‑pop emocional, letras confesionales y una identidad queer orgullosa las ha convertido en referentes para una generación que busca espacios seguros y narrativas honestas. Tras sus primeros discos con RCA, su salto a Saddest Factory Records marcó un renacer creativo que cristalizó en su álbum homónimo de 2022, un trabajo que amplió su público y reforzó su reputación como arquitectas de himnos que combinan dolor, deseo y liberación. Con Dancing On The Wall, el trío parece dispuesto a profundizar en esa dualidad entre fragilidad y poder, consolidando una carrera que no deja de crecer y que sigue inspirando a fans de todo el mundo.

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