MUNA encienden la pista con “Wannabeher” mientras se acerca el lanzamiento de «Dancing On The Wall»

A pocas semanas de que Dancing On The Wall vea la luz, MUNA vuelven a demostrar por qué siguen siendo una de las propuestas más sólidas del pop alternativo actual con “Wannabeher”, un single vibrante que late con la urgencia emocional y el pulso electrónico que tan bien domina el trío. La canción, presentada como su particular reinterpretación del clásico “Rebel Girl”, se adentra en ese “canon gay” que tantas veces mezcla admiración, deseo y confusión identitaria, un territorio que la banda explora con naturalidad y sin dramatismos. Según explican, “es sobre la experiencia de admirar profundamente a alguien y no tener claro si quieres ser esa persona, estar con ella o ambas cosas”.

“Wannabeher” llega como tercer adelanto del álbum, tras el sudoroso tema titular y la más melancólica “So What”, y confirma que Katie Gavin, Josette Maskin y Naomi McPherson están apostando por un sonido expansivo, directo y emocionalmente transparente. Además, el lanzamiento coincide con la reciente publicación de “Big Stick” en Bandcamp, un corte exclusivo destinado a recaudar fondos para la organización Pal Humanity, un gesto que vuelve a subrayar el compromiso social del grupo.

Con un estribillo inmediato y una producción que invita a moverse sin pensar demasiado, “Wannabeher” funciona como un recordatorio de que MUNA no solo saben escribir himnos queer, sino que también entienden cómo convertir la vulnerabilidad en pura energía pop. Y si este es el tono general de Dancing On The Wall, todo apunta a que su cuarto álbum será uno de los más comentados de la temporada.

Un viaje de crecimiento, comunidad y pop sin complejos: la trayectoria de MUNA en una frase

Desde su debut en 2017, MUNA han construido una carrera marcada por la honestidad emocional, la reivindicación queer y un talento innato para transformar experiencias íntimas en himnos generacionales. Tras About U y Saves The World, su salto a Saddest Factory Records consolidó su identidad con MUNA, un álbum que amplió su alcance sin perder su esencia. Con cada trabajo, el trío ha pulido un sonido que combina synth-pop, guitarras luminosas y letras que hablan de deseo, identidad y comunidad. Su directo, siempre cargado de energía y complicidad, ha reforzado su reputación como una de las bandas más admiradas de la nueva ola del pop alternativo. Ahora, con Dancing On The Wall en el horizonte, MUNA parecen listas para firmar su capítulo más ambicioso hasta la fecha.

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