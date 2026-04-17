Olivia Rodrigo convierte Versalles en su propio escenario en el videoclip de “Drop Dead”

Olivia Rodrigo vuelve a lo grande: tomando el Palacio de Versalles como escenario para el videoclip de su nuevo single “Drop Dead”, primer adelanto de su próximo álbum You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, que verá la luz el 12 de junio. La artista estadounidense retoma aquí su alianza creativa con Dan Nigro, productor de Guts y Sour, y lo hace con un tema cargado de sintetizadores soñadores, armonías expansivas y un guiño directo a The Cure, cantando “You know all the words to ‘Just Like Heaven’ / And I know why he wrote them now that you’re standing right here”.

El vídeo, rodado en París, muestra a Rodrigo recorriendo los salones de Versalles con auriculares, guitarra eléctrica y una energía que mezcla vulnerabilidad y euforia. En uno de los versos, la cantante se deja llevar por la grandiosidad del lugar: “You lookin’ like an angel on the walls of Versailles”. La pieza funciona como carta de presentación del universo emocional del disco, que según la propia artista reúne “canciones de amor tristes” nacidas entre Londres y Los Ángeles, y que suponen su etapa más experimental hasta la fecha.

La conexión con Robert Smith sigue creciendo tras su colaboración en Glastonbury 2025, donde interpretaron juntos “Friday I’m In Love” y “Just Like Heaven”. El líder de The Cure ha confesado que se hizo fan de Rodrigo desde “Drivers License”, y que incluso ha pasado noches memorables en el estudio con ella. Mientras tanto, la artista continúa ampliando horizontes: recientemente participó en el álbum benéfico Help(2) en apoyo a War Child.

Olivia Rodrigo: de prodigio pop a voz generacional en tiempo récord

En apenas unos años, Olivia Rodrigo ha pasado de ser una joven actriz con talento musical a una de las voces más influyentes del pop contemporáneo. Su debut Sour (2021) la situó en el mapa con hits como “Drivers License” o “Good 4 U”, combinando vulnerabilidad y rabia adolescente con una madurez sorprendente. Con Guts (2023), consolidó su identidad artística explorando guitarras más afiladas, melodías contagiosas y una narrativa emocional cada vez más compleja. Su próximo trabajo, You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, promete expandir ese universo con un enfoque más experimental y una sensibilidad marcada por sus vivencias en Londres. A día de hoy, Rodrigo se ha convertido en una compositora capaz de unir generaciones, equilibrando confesión íntima y ambición pop sin perder autenticidad.

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