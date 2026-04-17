Oneohtrix Point Never conecta pasado y futuro con su nuevo single “Dim Stars”

Oneohtrix Point Never vuelve a mover ficha como una de las grandes figuras de la electrónica contemporánea con un lanzamiento breve pero cargado de intención. El productor y compositor estadounidense Daniel Lopatin publica un single de dos temas encabezado por “Dim Stars”, una pieza original que vuelve a situarlo en ese territorio donde la emoción digitalizada y la abstracción melódica conviven sin fricciones. El corte llega en pleno tramo europeo de su gira junto al artista visual Freeka Tet, con parada inmediata en Londres y dos fechas previstas en Pioneer Works, Nueva York, a finales de mes.

Como cara B, Lopatin recupera “For Residue (Extended)”, una versión ampliada y más meditativa del tema incluido en Tranquilizer, hasta ahora disponible únicamente en Japón. El lanzamiento funciona como puente entre etapas: llega tras la publicación de Tranquilizer el pasado noviembre y después de que el músico sorprendiera en Navidad con la banda sonora Marty Supreme, firmada bajo su propio nombre. En conjunto, este nuevo single reafirma la capacidad de Lopatin para expandir su propio lenguaje sin necesidad de grandes gestos, apostando por la sutileza y la exploración emocional como motores creativos.

Oneohtrix Point Never y la revolución silenciosa que ha marcado la música electrónica del siglo XXI

A lo largo de más de una década y media, Oneohtrix Point Never se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la electrónica experimental. Desde sus primeros trabajos de ambient sintético hasta la ruptura conceptual de Replica, la exuberancia maximalista de R Plus Seven o la sensibilidad pop fragmentada de Garden of Delete, Lopatin ha demostrado una capacidad única para reinventarse sin perder coherencia. Su salto a la composición audiovisual —con bandas sonoras para cine, colaboraciones con los hermanos Safdie o trabajos recientes como Marty Supreme— ha ampliado aún más su alcance creativo. Con Tranquilizer y ahora “Dim Stars”, el productor reafirma su posición como un creador que no sigue tendencias, sino que las anticipa, manteniendo un catálogo que funciona como mapa de la evolución reciente de la música electrónica.

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