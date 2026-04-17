Charli XCX decide enterrar la pista de baile y abrir una nueva etapa rock para su nuevo álbum

Después del impacto global de Brat y de todo lo que vino con él —el fenómeno cultural, los festivales, el mockumental The Moment—, Charli XCX ha decidido que es momento de romper su propio molde para su nuevo álbum. En una nueva entrevista, la artista reconoce que necesitaba escapar de cualquier expectativa y que su próximo álbum se alejará del pulso electrónico que la ha acompañado en los últimos años. “Creo que la pista de baile está muerta, así que ahora estamos haciendo rock”, explica, dejando claro que no busca repetir fórmulas ni ofrecer un Brat 2.0.

La británica lleva meses trabajando en nuevas canciones, algunas de ellas construidas sobre guitarras eléctricas y una energía más cruda, inspirada —según cuenta— por noches intensas en París y por la necesidad de encontrar un territorio creativo que vuelva a sorprenderla. “He estado haciendo música desde los 14 años. Es casi una vida entera. Hay muy pocas cosas que puedan emocionarme ya”, confiesa, subrayando que este giro es, ante todo, una forma de desafiarse a sí misma.

Aunque en el pasado renegó del espíritu punk de Sucker, ahora parece decidida a explorar un enfoque distinto del rock, más ligado a la actitud que al género en sí. También reconoce que el enorme ruido mediático alrededor de Brat la dejó “vacía y estancada”, empujándola a buscar un camino opuesto, más introspectivo y centrado en su relación con el arte como motor vital. “No quiero escribir canciones sobre mi marido para siempre”, dice sobre George Daniel, dejando entrever que su nuevo material se moverá en territorios emocionales menos obvios.

Mientras tanto, continúa ultimando el disco en el estudio —del que ya ha compartido alguna imagen— y se prepara para encabezar Reading & Leeds este verano, donde presentará esta nueva etapa que promete dividir, sorprender y, sobre todo, sacudir expectativas.

Charli XCX, del underground al pop global sin perder su instinto experimental

Desde sus inicios adolescentes en la escena rave británica hasta convertirse en una de las voces más influyentes del pop experimental, Charli XCX ha construido una trayectoria basada en la intuición, el riesgo y la evolución permanente. Tras irrumpir con hits globales y colaborar con productores clave del PC Music, consolidó su reputación con discos como True Romance, Charli y el decisivo Brat, que redefinió su figura pública y la situó en el centro del pop contemporáneo. Su capacidad para moverse entre el mainstream y la vanguardia, su visión estética y su habilidad para anticipar tendencias la han convertido en una artista impredecible y esencial. Ahora, con un nuevo álbum en camino y un giro hacia el rock, vuelve a demostrar que su carrera es, ante todo, una búsqueda incesante de libertad creativa.

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