Boards of Canada reaparecen con “Tape 5” y reactivan el misterio tras 13 años de silencio

Después de más de una década en la que el mito crecía mientras ellos se desvanecían, Boards of Canada han vuelto a llamar la atención con la precisión quirúrgica que siempre les ha caracterizado. Esta mañana, el dúo escocés ha publicado en su canal de YouTube un fragmento musical de tres minutos titulado “Tape 5”, también replicado en las redes de Warp. No hay comunicado oficial, ni nota de prensa, ni confirmación explícita de que estemos ante música nueva, pero la pieza —envolvente, granulada, inquietante— suena inequívocamente a ellos. Y eso, para una comunidad que lleva 13 años esperando, es más que suficiente.

El regreso no ha sido un anuncio, sino una excavación. En mayo del año pasado, un fan detectó que una antigua web asociada a las pistas del grupo había resucitado tras años de errores 404, mostrando un mensaje tan lacónico como revelador: “nobody home… /// -. — -… — -.. -.– / …. — — . .-.-.- .-.-.- .-.-.-”. La frase “nobody home”, repetida también en código morse, fue la primera grieta en el silencio. A partir de ahí, el rumor se convirtió en avalancha: usuarios de Discogs y Reddit empezaron a recibir cintas VHS con el logo clásico del dúo, que contenían el audio de un anuncio de una revista cristiana desaparecida en 1991. Una elección tan desconcertante como perfectamente coherente con su universo.

La campaña continuó con pósters repartidos por Londres, Nueva York, California y Tokio, todos ellos con una estética que remitía directamente al imaginario de Music Has the Right to Children. Warp, fiel a su hermetismo, no ha dicho nada, pero sí ha compartido imágenes de los carteles y, finalmente, el vídeo de “Tape 5”. El mensaje es claro: Boards of Canada no han vuelto para explicar nada, sino para reactivar ese espacio liminal donde su música siempre ha vivido, entre la nostalgia analógica y la paranoia digital.

Desde Tomorrow’s Harvest en 2013, el dúo había dejado únicamente señales dispersas: algún remix aislado, reediciones de archivo, un DJ mix para NTS. Nada que apuntara a un regreso inminente. Por eso “Tape 5” no solo es un lanzamiento: es un recordatorio de que pocas bandas han sabido convertir el silencio en parte esencial de su narrativa. Y de que, cuando deciden romperlo, el mundo escucha.

Boards of Canada: una trayectoria escrita en niebla y memoria analógica

Formados por los hermanos Michael Sandison y Marcus Eoin, Boards of Canada se consolidaron en los 90 como una de las voces más singulares de la electrónica contemporánea. Su debut largo, Music Has the Right to Children (1998), redefinió el IDM con un enfoque emocional, psicodélico y profundamente humano. Le siguieron Geogaddi (2002), más oscuro y obsesivo, y The Campfire Headphase (2005), donde incorporaron guitarras y texturas más cálidas. Su último álbum hasta la fecha, Tomorrow’s Harvest (2013), exploró paisajes más fríos y distópicos, anticipando preocupaciones ambientales y tecnológicas que hoy resultan inquietantemente actuales. Su influencia atraviesa generaciones de productores, desde el ambient hasta el hip hop instrumental, y su aura de misterio ha contribuido a convertirlos en una referencia casi mitológica dentro de la música electrónica.

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