Joe Crepúsculo y Boyanka Kostova celebran la electrónica gallega con “Pastis en Ferrol”

La conexión entre Joe Crepúsculo y Galicia vuelve a dar un paso adelante con “Pastis en Ferrol”, su nueva colaboración junto al dúo Boyanka Kostova, que celebran su décimo aniversario con el lanzamiento de su álbum X. El catalán afincado en Madrid lleva tiempo orbitando alrededor de la escena gallega —ahí están sus recientes cruces con Ortiga o The Rapants—, pero aquí encuentra un punto especialmente luminoso: un viaje emocional que funciona igual si estás arriba que si estás abajo, sostenido por ese pulso tan suyo donde, como él mismo resume, “el bombo y el latido son lo mismo”.

El tema llega acompañado de un visualizer que parece una versión pixelada y acelerada de Trainspotting para la primera PlayStation, un guiño estético que encaja con la mezcla de rave, humor y melancolía que caracteriza tanto a Joe Crepúsculo como a Boyanka Kostova. El primero continúa afinando ese estilo adictivo en el que guitarras acústicas y bases techno-pop conviven con naturalidad, mientras que los segundos celebran una década siendo pioneros del trap en gallego y expandiendo su sonido hacia una electrónica cada vez más hedonista y social.

En X, Boyanka Kostova firman un disco repleto de himnos que funcionan como manifiestos vitales, con espacio para colaboraciones como esta con Joe Crepúsculo, aportes de Rulo o sampleos inesperados como el de Sade. Una celebración por todo lo alto que encuentra en “Pastis en Ferrol” uno de sus momentos más disfrutones y contagiosos, y que confirma que la escena gallega sigue marcando el ritmo de la electrónica más libre y creativa del país.

La revolución permanente de Joe Crepúsculo en una escena que nunca deja de mutar

A lo largo de más de 15 años de trayectoria, Joe Crepúsculo se ha consolidado como una figura única dentro del pop electrónico español. Desde sus primeros trabajos hasta sus lanzamientos más recientes, ha publicado doce álbumes en los que ha ido puliendo un estilo inconfundible que mezcla techno-pop, guitarras acústicas, humor costumbrista y una sensibilidad melódica muy personal. Su capacidad para colaborar con artistas de distintas escenas —del underground electrónico a la música urbana gallega— ha reforzado su papel como creador inquieto y transversal. Con cada nuevo proyecto, reafirma esa condición de artista en constante movimiento, siempre dispuesto a explorar territorios sonoros inesperados sin perder su esencia.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.