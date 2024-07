Katie Gavin de MUNA presenta su álbum debut “What A Relief” con colaboración de Mitski

Katie Gavin, integrante de MUNA, ha anunciado su primer álbum en solitario titulado What A Relief, que se lanzará el 25 de octubre a través del sello Saddest Factory Records de Phoebe Bridgers.

El álbum, compuesto por 12 canciones, incluye una colaboración con Mitski en el tema As Good As It Gets, y explora temas de conexión y los obstáculos que enfrenta en el amor.

El sencillo principal del álbum, Aftertaste, es una canción tierna que habla sobre la atracción y la esperanza en una relación. El video musical, co-dirigido por Gavin y Alexa Viscius, muestra a Gavin como modelo en una clase de dibujo al desnudo y fue grabado en su ciudad natal, Chicago.

Este álbum marca un nuevo capítulo en la carrera de Gavin, dos años después del último lanzamiento de MUNA, MUNA. La crítica ha elogiado a la banda por su capacidad para crear himnos pop y su evolución constante.

Tracklist de Katie Gavin – What A Relief