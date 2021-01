El mismo 31 de diciembre, para terminar el año con buena letra, el mayor de los hermanos Gallagher lanzaba una demo (según dice él, porque podría ser perfectamente un tema terminado) una nueva canción, We’re Gonna Get There In The End. En la descripción de la misma, indica que ha estado escribiendo en las últimas semanas y que la letra parece bastante adecuada para estos tiempos.



Y de hecho, la letra de esa nueva canción de los High Flying Birds tiene ese toque medianamente esperanzador de las canciones de Oasis. No es mala idea que suene así, viendo cómo están las cosas últimamente en Reino Unido, aunque no deja de ser curioso que Noel intente animar a su público con imágenes de calles vacías después de haber sido crítico con la obligatoriedad de las mascarillas y, en general, escéptico con la Covid.

Podéis escuchar We’re Gonna Get There In The E nd a continuación:

BIOGRAFÍA DE NOEL GALLAGHER

Artista de talento inagotable, Noel Gallagher ha dejado claro que hay mucha vida más allá de Oasis. Poco después de la disolución del grupo, el guitarrista, vocalista y compositor ya tenía en marcha su proyecto en solitario, Noel Gallagher’s High Flying Birds, que en 2011 colocó su álbum debut homónimo en lo más alto de las listas de ventas. Fiel a la fórmula musical que le convirtió en una estrella del pop británico de los 90, Gallagher sigue mezclando influencias del pop de los 60 con recuerdos del rock de los 70, siempre con esa inspiración melódica que le caracteriza.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE NOEL GALLAGHER

Noel Gallagher’s High Flying Birds (2011)

Chasing Yesterday (2015)

Who Built the Moon? (2017)

Chasing Yesterday (2015)

Who Built the Moon? (2017)

