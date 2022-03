Nuevo disco: Muse – «Will of the People»

Muse ha anunciado su nuevo álbum Will of the People, que saldrá el 26 de agosto a través de Warner y que ya nos presentan con el single Compliance.

Además, estrenan también un nuevo video dirigido por Jeremi Durand que fue grabado en Polonia.

Sobre el nuevo disco, Matt Bellamy ha explicado que «Will of the People se creó en Los Ángeles y Londres y está influenciado por la creciente incertidumbre e inestabilidad en el mundo. Una pandemia, nuevas guerras en Europa, protestas y disturbios masivos, un intento de insurrección, la vacilación de la democracia occidental, el aumento del autoritarismo, los incendios forestales y los desastres naturales y la desestabilización del orden global fueron formando Will of the People. Ha sido un momento preocupante y aterrador para todos nosotros, ya que el imperio occidental y el mundo natural, que nos han acunado durante tanto tiempo, están realmente amenazados. Este álbum es una navegación personal a través de esos miedos y la preparación para lo que viene después”.

Por el momento, vayamos escuchando este Compliance.

Muse – Compliance

Tracklist de Will of the People:

01 Will of the People

02 Compliance

03 Liberation

04 Won’t Stand Down

05 Ghosts (How Can I Move On)

06 You Make Me Feel Like It’s Halloween

07 Kill or Be Killed

08 Verona

09 Euphoria

10 We Are Fucking Fucked

