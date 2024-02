Ruth Wilson protagoniza el nuevo vídeo de PJ Harvey para “Seem an I”

La cantautora británica PJ Harvey ha estrenado el vídeo musical de Seem an I, una de las canciones más destacadas de su último álbum I Inside the Old Year Dying. El vídeo, filmado en la granja Kennel de Inglaterra, ha sido dirigido por Colm Bairéad y protagonizado por la actriz Ruth Wilson. El vídeo muestra a Wilson corriendo por un paisaje rural de forma hipnótica y, en ocasiones, angustiosa.

Harvey ha declarado que se hizo amiga de Wilson tras trabajar juntas en la película Dark River de Clio Barnard, y que siempre había deseado volver a colaborar con ella de alguna manera. “Siempre he admirado mucho el trabajo de Ruth como actriz, así que tenía el sueño de que algún día trabajáramos juntas de nuevo en algún proyecto. Cuando surgió la oportunidad de trabajar con Colm Bairéad, que es un director del que Ruth piensa muy bien, como yo, me pareció adecuado pedirle que protagonizara el cortometraje. Encuentro el cortometraje resultante hermoso y conmovedor por tener la presencia mágica de Ruth y la visión única de Colm”, ha dicho Harvey.

Todo sobre el vídeo de PJ Harvey

Wilson, por su parte, ha expresado su admiración por Harvey y su satisfacción por participar en el vídeo. “Siempre he sido una gran fan de PJ, así que fue un gran privilegio trabajar junto a Colm y Polly para dar vida a Seem an I en este misterioso e hipnótico cortometraje. No hay mejor manera de pasar un día que en el mundo mágico de PJ Harvey”, ha afirmado Wilson.

Además del vídeo, Harvey ha anunciado su primera gira por Norteamérica desde 2017, en apoyo a su álbum. La gira comenzará en septiembre y recorrerá varias ciudades de Estados Unidos y Canadá. Harvey también actuará en varios festivales y eventos en Europa (1 de junio en Primavera Sound Barcelona y 7 de junio en las Noches del Botánico de Madrid) y el Reino Unido durante la primavera y el verano.

I Inside the Old Year Dying es el noveno álbum de estudio de Harvey, y ha recibido una nominación al Grammy al mejor álbum de música alternativa. Es el octavo Grammy al que opta la artista, que todavía no ha ganado ninguno.