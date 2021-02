The Weeknd afirma que no habrá invitados en en su actuación en la Superbowl

The Weeknd será el encargado del espectáculo del descanso de la LV Super Bowl que tendrá lugar este mismo domingo. Desde que se conoció que el músico iba a ser el encargado del Halftime Show hubo muchos rumores que habría invitados especiales en esa actuación. Entre ellos, Rosalía.

Después de publicar el pasado diciembre una nueva versión de su éxito Blinding Lights junto a Rosalía, muchos eran los rumores que apuntaban que la cantante barcelonesa iba a actuar en la Super Bowl. Algo que supondría un nuevo techo en su carrera.

Pero parece ser que no será así. “He visto un montón de rumores, pero no apostaría por ello” ha declarado el propio Tesfaye a la propia NFL. “No hay espacio en la historia que quiero contar en la actuación. Así que no, no habrá invitados especiales“.

Por tanto, tendremos que esperar para ver a Rosalía en el descanso de la Super Bowl, pero con la de éxitos que acumula a este y al otro lado del océano no es de extrañar que tarde o temprano actúe en el Halftime Show.

Otros de los artistas que se rumoreaba que podrían aparecer son Nicki Minaj, Kendrick Lamar, Travis Scott o incluso los mismísimos Daft Punk, que llevan unos cuantos años sin subir a un escenario, desde su gran actuación en los Grammys de 2014 donde arrasaron con su álbum Random Access Memories.

Os dejamos a continuación con el recopilatorio de toda su carrera que The Weekend ha publicado hoy mismo, The Highlights.