Kanye West vuela entre las nubes en el nuevo videoclip para “24”

Videoclip para: 24

Artista: Kanye West

Pertenece a: Forma parte de DONDA, el disco recién estrenado por el rapero estadounidense.

Sobre el videoclip: Dirigido por Nick Knight, ya lo podemos ver a continuación con imágenes de West flotando y volando entre las nubes, todo tan sencillo como el artista nos tiene acostumbrados.

Sobre Kanye West

Ningún artista ha sido más omnipresente y decisivo que Kanye West en la evolución del hip-hop en el siglo XXI. Descubierto por Jay Z como beatmaker para The Blueprint, Kanye se destapó también como un rapero soberbio en su primer disco, The College Dropout (2004). Su estilo ha evolucionado de la fragilidad emocional de aquel debut y de 808s & Heartbreak (2008), a la mayor de las ambiciones y exhibiciones de ego con obras de hip-hop poliédrico, distorsionado y sinfónico como Late Registration (2005), Yeezus (2013) y My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010).