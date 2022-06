Videoclip: Belle and Sebastian – «A Bit Of Previous»

Belle and Sebastian han publicado el videoclip animado para su single A Bit Of Previous, que precisamente le da el nombre a su recién estrenado disco.

Tras irlo avanzando con Young And Stupid, Unnecessary Drama y Shooting At You, los escoceses nos presentan ahora este trabajo de animación realizado por su colaborador Graham Samuels con la ayuda de Henrik Appel.

En el videoclip, según nos explican, vemos a una mujer que recorre su vida «viendo el karma de las personas, percibiendo lo que son y en lo que se convertirán. De ese modo, ve personas que están bien, que son dioses en esta vida y los imagina transformándose en diferentes formas de vida, incluso en fantasmas andantes. Por el contrario, ve a algunos que están solos y en la indigencia, y los los ve transformándose en personas iluminadas. Finalmente, imagina su propio futuro, envuelto en nubes y misterio”.

A continuación, os dejamos con el mismo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!