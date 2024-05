Hoy, viene a aportar su granito de arena a Nuevos Valores, el momento incómodo. Este es el proyecto de Malena Fernández, una cantante y compositora madrileña que se presenta a sí misma como una chica de estatura media con piel sensible y muy géminis. Tras ver las dificultades que conlleva la vida del artista y huir de ello durante bastante tiempo, comenzó a disfrutar de su hobby: cantar. A los dieciséis, sus manos tocaron una guitarra y no la dejó nunca más. Desde los diecinueve, que empezó a estudiar composición, Malena ha pasado por diversas bandas antes de centrarse en su proyecto. «Cuando era pequeña mi madre trabajaba en una compañía de teatro, vi lo precaria que era su vida e intenté huir, pero de algún modo he acabado aquí».

Nos cuenta que, tras quedarse en 2018 a las puertas de Operación Triunfo, decidió usar sus ahorros para comprar material: tarjeta de sonido y monitores para «cacharrear» y subir aquellas canciones que pasaban su filtro. «Elegir el nombre del proyecto fue más difícil, pero creo que me representa bastante».

SOY CONSCIENTE (2024) es su primer larga duración, y en él podremos escuchar una mezcla de rock alternativo, dream pop y shoegaze. Con letras inspiradas en en el sentimiento de culpa y autoconsciencia, que pocas veces cobran protagonismo dentro del repertorio de los artistas. A Malena le gusta escribir las canciones que le gustaría oír. Por eso se llena de referencias, sobre todo de voces femeninas como Lime Garden, Sorry, Newdad, Momma, Francis of Delirium, Lush… y en cuanto a las palabras, le agradan las artistas que escriben de manera cruda y vulnerable: «Diría que mi letrista favorita en los últimos años ha sido Julia Jacklin«.

En la intimidad de su casa, a guitarra y voz, esta joven cantante plasma sus emociones en canciones escritas sin la mayor dificultad para ella, haciendo cribas hasta dar con las definitivas, que después produce lo suficiente para transmitir la idea a los productores con los que colabora. En este caso, esta publicación cuenta con el trabajo de Bearoid y Turian Boy. SOY CONSCIENTE es el resultado de un largo proceso entre 2022 y 2023. «Esta vez el disco lo hemos trabajado entre los 3, la banda no ha participado, cosa que sí hicieron en mi anterior EP y otras de las grabaciones. La mezcla y máster son también de Dani (Bearoid)».

De este primer LP, destacamos su honestidad y la gran carga emocional que Malena plasma en sus canciones. Cuenta con una producción llena de texturas y detalles, el acompañamiento de las guitarras es preciso y los efectos sonoros, como algunas distorsiones o sintes, hacen de este álbum una publicación perfecta para conectar con el mundo interior de Malena y sentirse identificado con alguna de sus diez canciones.

«El timbre que le hemos sacado a las guitarras es precioso, le he prestado gran atención a mis melodías y la producción está llena de texturas y detalles. Además, entre los 10 temas, exploro géneros y sensaciones bastante diferentes, es un disco variado».

En cuanto a festivales y salas, Malena es crítica con la industria. Para ella, casi todos los festivales de este país parecen el mismo, y de las salas opina que en este país sigue siendo un lujo poder dar un concierto, pues el precio del alquiler es alto y las expectativas sobre el artista no son realistas. «Pagarle a la sala cuando lo que estás haciendo es proporcionar un valor extra sobre ese espacio y hacer que la gente vaya y consuma, me parece que no tiene ningún sentido. además se permiten el lujo de decidir quién toca y quién no en base a los seguidores de la banda, aunque sea la propia formación quien va a pagar un alquiler».

Desde pagar suplementos por falta de público hasta pagar solamente al técnico de sonido, Malena es consciente de la dificultad para poder defender su proyecto ante una sala. Por suerte, nos comenta que a ella todavía no le ha pasado. «Se aprovechan de nosotrxs porque saben que necesitamos darnos a conocer, pero tocar en vivo es trabajar y eso se paga».

Del panorama de la música, esta artista opina que está bien que la música sea accesible, pero no se debe dejar de lado la autocrítica y los filtros para decidir qué canción subir. Está de acuerdo en que la oferta entre las bandas emergentes cada vez es mayor y se mueve muy rápido, por lo que se siente a veces desactualizada. «No pienso que mi música sea diferente a todo lo demás. De hecho, no lo es en absoluto, pero intento tener una forma propia de expresarme, descarto muchas ideas y me aseguro de buscar un aprendizaje en todo lo que voy haciendo para que lo siguiente sea mejor».

Está claro que en sus directos, podemos encontrar sensibilidad, atención al detalle y honestidad. No son un grupo en el que se vayan a formar los mayores pogos, la gente viene a escuchar atentamente. Ahora mismo el objetivo de Marlena es hacer de esto su vida, pues es el proyecto al que ha dedicado todo y tiene como misión, acercar el momento incómodo, a gente que no la conozca y se paren a escucharlo.

TEST NUEVOS VALORES: el momento incómodo

¿Alguna recomendación de banda o solista emergente de la que debamos tomar nota en tu escena o ciudad?

No sé hasta cuándo se es emergente, pero dejo por aquí unos cuantos grupos que me gustan: Bum Motion Club, Agosto, Dharmacide o Amor líquido, por ejemplo

Para el momento incómodo, la música es…

La manera que tengo de poner en orden mis ideas y hacer que dejen de atormentarme. Si hay algo a lo que le estoy dando vueltas y lo plasmo en una canción, al terminarla siento que ya comprendo mejor todo y puedo pasar a otra cosa. Además es lo único que he hecho en mi vida, de lo que nunca me aburro.

¿Podrías decirnos tus tres discos favoritos?

3???!! No, no puedo! [risas]. Los primeros que se me vienen a la cabeza son Jagged Little Pill de Alanis Mosissette; Tapestry de Carole King y Be Careful With Yourself de Julia Jacklin

Canciones que han marcado a el momento incómodo:

Os dejo por aquí una playlist con canciones que me inspiran y que han estado presentes durante el proceso de producción del disco. Espero que os guste 🙂