The Rolling Stones: Sus 5 mejores discos de estudio ordenados de “peor” a mejor

Considerada por muchos como la banda de rock más grande de todos los tiempos, The Rolling Stones siempre han vivido al margen de los convencionalismos. Conciertos multitudinarios, tremendas canciones, ventas millonarias (más de 250 millones de discos), los convierten en la formación más grande y longeva de la historia

Es complicado quedarse con tan solo 5 discos de un grupo cuya discografía está llena de álbumes magistrales. De hecho, no hay ni un solo disco de su extenso catálogo que pueda considerarse malo ni tan siquiera mediocre. Desde sus iniciales plásticos de los 60, hasta la fructífera etapa de los 70 y todo la experimentación que vino después, son discos de alto quilataje.

Todos sus álbumes contienen temas y características para ser candidatos y no caer en el saco de los desechables. Y es que los chicos de la burlona lengua roja son imbatibles, en cuanto discos, éxitos y años al pie del cañón. ¿Qué banda alcanza este cénit? ¿Qué pasará el día en que las rocas rodantes dejen de rular por nuestras vidas?

Tenia tan solo 10/11 años cuando (I Can’t Get No) Satisfaction, Carol y Route 66, entre otros temazos de la època, impactaron en mis oídos durante aquellos míticos guateques que hacia mi prima Carol en su casa, con ese giradiscos portátil de altavoz incluido. Desde entonces, The Rolling Stones nunca han dejado de acompañar mi vida. Dicen que a esas edades los fuertes impactos jamás se olvidan, sin duda es cierto. Ahora, 60 años después, aquellos viejos recuerdos siguen manteniéndose presentes en mi cabeza. A pesar de esa longevidad, el ADN rollingstoniano sigue formando parte mi vida. Sin ellos la música no sería la misma.

Pero dejemos a un lado los sentimentalismos y vayamos a lo que nos trae el presente. The Rolling Stones tras la publicación en 2023 de su Hackney Diamonds, por cierto, un gran disco, siguen asestando sus golpes. De hecho, son la única banda en la tierra que sigue generando rock tras 61 años de corriente eléctrica sin parar. Y es que Mick Jagger (80 años), Keith Richards (79 años) y Ronnie Wood (76 años) siguen aún moviendo sus tremendas fauces entre estudios y escenarios al son de algún pacto satánico secreto. Ante tal inconmensurable legado, plantarse seleccionar cual es el Top 5 de sus majestades satánicas supone un gran esfuerzo, y como siempre digo, no será al gusto de todos. Cada época tiene sus Tops.

Por ejemplo, no es lo mismo oír un disco en los 60 que en los 70, 80 o más tarde. El tiempo lo cambia todo y con ello las perspectivas de escucha y valoración. Además, pocos se ponen de acuerdo en definir el Top 5 de los Stones, aunque mantienen una similitud en los 3 primeros puestos, independientemente tengan o no grandes éxitos. No obstante, lo que si queda de manifiesto de mi selección es que los discos de los años 60 y 70 son la mejor época de los stonianos. Empecemos pues a rular con esas infatigables piedras rodantes.

«Si pierdes tus sueños, es muy probable que pierdas tu mente»

MICK JAGGER

Posición número 5: «England’s Newest Hitmakers» (1964)

Temas estrella: Todos, aunque sobresalen hits como Route 66, I Just Want To Make Love to You, Little By Little, I’Am a King Bee, Tell Me y Carol

England’s Newest Hitmakers (1964) fue el debut discográfico de los Stones. A partir de entonces la banda vivió un torbellino de actividades y lanzamientos importantes como 12×5 (1964), The Rolling Stones No.2 (1965), Out of Our Heads (1965), December’s Children (1965), Aftermath (1966), Between the Bottoms (1967), Their Satanics Majestic Request (1967) y Let It Bleed (1969), siendo este último la obra maestra de este brillante ciclo sesenta. Todos son grandísimos discos y cualquiera podría ocupar la quinta posición de elegidos, pero de esta época dorada siento especial cariño por su álbum debut: England’s Newest Hitmakers.

Para muchos quizás no sea su mejor trabajo (hay varios para ser candidatos al puesto), pero para mí es un disco con un tremendo valor emocional. En primera lugar, porque fue el primer larga duración que tuve de la banda en mis manos. Mi padre me lo regaló en uno de sus viajes a Francia. En España llegaría más tarde dada la situación política que vivíamos. Franco y su moral consideraban a The Rolling Stones y otras bandas una mala influencia para la juventud española. En segundo lugar, porque este vinilo, cuando por fin entró en el mercado nacional, recuerdo que siempre sonaba en los sixty parties de mi prima Carol y sus amigos teenager. Eso dejó en mí una huella imborrable.

Aunque muchos de estos plásticos contienen varias covers de otros músicos, su sonido sesentero impacta como una bala de un Magnum 44, teniendo en cuenta además que aparecen en una época determinante social, cultural y musicalmente hablando. Tras el lanzamiento de England’s Newest Hitmakers, The Rolling Stones se convirtieron en uno de los más grandes vendedores de discos en el Reino Unido (1964), permaneciendo en el número 1 por 12 semanas y permaneciendo 40 semanas en las listas. Además, logró el puesto 11 en la cartelera estadounidense, certificándose disco de oro por parte de la RIAA.

Posición número 4: «Some Girls» (1978)

Temas estrella: Miss You, When the Whip Comes Down, Some Girls, Respectable, Best of Burden, Shattered…

Some Girls combina rock, rhythm & blues y el blues clásico con dosis de esas nuevas tendencias de mediados de los 70: música disco y punk rock. Fue un gran éxito de ventas llevándolo a ser el único álbum de los Stones nominado al Grammy en la categoría de mejor álbum del año. Muchos críticos lo definieron como un clásico y como el mejor álbum de la banda desde Exile on Main St. (1972), un gran álbum pero para mi no lo suficiente para entrar en ese pódium 5, sobre todo, teniendo en cuenta que hay discos mejores.

En el 2020 el álbum fue ubicado en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista especializada Rolling Stone, donde ocupa el puesto 468. Alcanzó el puesto 1 en el Billboard 200 y se convirtió en uno de los álbumes de la banda de mayor ventas en Estados Unidos siendo certificado por la RIAA por tener 6 millones de copias vendidas a partir del 2000.

La canción Some Girls tuvo cierta polémica a causa de su letra a causa de una reflexión acerca de las mujeres de varias nacionalidades y razas. Por ejemplo, la frase «Sólo quiero chicas negras que te jodan toda la noche» captó enérgicas críticas por parte de la organización PUSH de Jesse Jackson, activista por los derechos civiles y pastor bautista.

La carátula del álbum fue diseñada por Peter Corriston,​ con ilustraciones de Hubert Kretzschmar. Un elaborado diseño troquelado presentaba a los miembros de la banda, junto con los de celebridades femeninas selectas insertadas en una copia de un antiguo anuncio de Valmor Products Corporation. La cubierta inmediatamente se topó con problemas cuando Lucille Ball, Farrah Fawcett, Liza Minnelli (representando a su madre Judy Garland), Raquel Welch y representantes de Marilyn Monroe amenazaron con acciones legales por el uso de sus retratos sin permiso.

Posición número 3: «Beggars Banquet» (1968)

Temas estrella: Todos pero especialmente Sympathy for the Devil, Street Fighting Man

Otro de los grandes esféricos de la época. Fue el primero de cuatro álbumes que conformaron la edad de oro de los Stones. Todas sus piezas son clave y tienen un nivel de calidad y madurez musical que no se había visto antes en su música. La canción de apertura es la icónica Sympathy for the Devil, con esto está ya todo dicho.

En España la portada fue censurada por el régimen de Franco al considerar de mal gusto la aparición de un váter con pintadas. En consecuencia, fue sustituida por una imagen inmaculada en blanco crema con el nombre del grupo y el título. Las letras de algunas canciones también fueron duramente criticadas por el franquismo ya que contenían temáticas centradas en la crítica social, las revueltas y conflictos de aquellos tiempos. Muchas de las canciones estaban inspiradas por reflexiones filosóficas que leía Mick Jagger en los libros de ese momento.

Posición número 2: «Let it Bleed» (1969)

Temas estrella: Todas las pistas son geniales, destacando especialmente Gimmie Shelter, Midnight Rambler , Monkey Man y You Can`t Always Get What You Want

El álbum fue grabado durante un período de agitación en la banda. Brian Jones, fundador y líder original de la banda, se había vuelto cada vez más inestable y conflictivo en el estudio debido al uso intensivo de drogas. Fue despedido en medio de las sesiones de grabación del álbum y reemplazado por Mick Taylor. Jones murió un mes después de ser despedido (a la edad de 27 años).

Se considera que con este nuevo período de la formación se inicia la mejor etapa creativa de su carrera. Blues, country, góspel y rock se mezclan y conjuran para configurar una majestuosa dosis de insurrección y pulsión sexual. Se trata de un disco clave para comprender la actitud y filosofía de la banda cuyas canciones son retratos inmortales de una época moldeada por la tragedia, la violencia y la rebelión.

El álbum alcanzó las diez primeras posiciones en varios mercados, incluido el número 1 en el Reino Unido y el número 3 en los EE. UU. Muchas de sus canciones se convirtieron en elementos básicos de los conciertos rollingstonianos, así como en las radiofónicas de rock.

El álbum fue votado como el número 40 en la tercera edición de los 1000 mejores álbumes de todos los tiempos de Colin Larkin (2000). En 2005, el álbum fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy y está en varias versiones de la lista Los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. La portada del álbum estuvo entre las diez elegidas por Royal Mail para un conjunto de sellos postales Classic Album Cover emitidos en enero de 2010.

Posición número 1: «Sticky Fingers» (1971)

Temas estrella: Brown Sugar, Sway, Wild Horses, Can’t You Hear Me Knocking, You Gotta Move, Bitch, I Got the Blues, Sister Morphine, Dead Flowers, Moonlight Mile

Sticky Fingers se editó originalmente con la famosa portada de Andy Warhol mostrando unos pantalones vaqueros masculinos con una cremallera verdadera, que al bajarse mostraba la ropa interior. Por primera vez el disco también incorporaba el famoso logotipo de la lengua burlona y sus labios rojos.

En España, una vez más, apareció la censura. La moral franquista no permitió que la portada de la cremallera se usara en el país ni tampoco la canción Sister Morphine que sustituyó por una versión en vivo de Let It Rock de Chuck Berry. Sin embargo, lo curioso del asunto es que la portada de Warhol fuese considerada obscena en su tiempo y en cambio considerase menos lasciva una imagen con unos dedos cubiertos de melaza saliendo de una lata de azúcar de caña.

Todo el disco es un potente trueno y un rayo deslumbrante. Sin duda, con su música alcanzaron y la cima celestial, y, por tanto, está considerado como uno de los mejores álbumes de la historia. Todas sus canciones son brutales: Brown Sugar, Sway, Wild Horses, Can’t You Hear Me Knocking, You Gotta Move, Bitch, I Got the Blues, Sister Morphine, Dead Flowers y la Moonlight Mile. Según muchos críticos Sticky Fingers podría ser el mejor álbum de los Stones, pero hay una fuerte competencia para ese mérito. Todo el disco es una oda a las drogas y a la adicción en general.

ANEXO: ALGUNOS VIDEOS DE LOS INOLVIDABLES STONES

CERRANDO FILAS…

The Rolling Stones supieron implantar el rock tal como lo conocemos actualmente. La clave de su sonido estaba en el robustez de su sección rítmica entre la batería de Charlie Watts y su ajuste con la guitarra rítmica de Keith Richards. Este peculiar sonido fue concebido y desarrollado por Brian Jones en un inicio, pero posteriormente fue matizado por los restantes miembros de la banda Bill Wyman o Ronnie Wood. Si a ello le añadimos la mezcla de rhythm & blues y soul, la voz e histrionismos de Jagger, la pureza técnica de Mick Taylor, la capacidad escenográfica o la influencia sobre la moda, aquella inicial banda de roots blues logró transformarse en una de las bandas más icónicas e influyentes del planeta, capaz de liberar todas las pulsiones humanas. Fuera como fuera, los Stones han aportado su personalidad a la coherencia del grupo, logrando así establecer una marca indisoluble que, a día de hoy, sigue marcando líneas.

Con el paso de los años, aquellos míticos chicos de los 60 hasta los canosos abuelos de hoy en día, nunca han desfallecido, han estado siempre al pie del cañón, abrazando las nuevas tendencias de cada momento, sea rock, blues, reggae o funk, disco, etc, sin olvidar jamás su propio sello y feeling. Nunca fueron niños bonitos, enfundados en trajes mod ajustados, eran chavales desafiantes y deslustrados, cualidades que siempre han estado sintonizadas en sus potentes letras, desafiando conceptos moralistas, tiempos y liberando lo más interno de las personas. De ahí esa lengua desvergonzada y provocativa que se burla de todo. Ese múltiple mensaje ha sido, por tanto, el motor constante de la banda, el combustible inagotable que ha mantenido en la cresta de la fama a estos saurios del rock. Larga vida pues a los Stones…