Billie Eilish nos muestra la otra cara de la fama con “NDA”

En apenas dos semanas se estrena el nuevo disco de Billie Eilish, Happier Than Ever (Darkroom/Interscope Records, 2021) y Billie nos sigue mostrando adelantos de este. Este es el quinto, tras Therefore I Am, Happier Than Ever, Your Power y Lost Cause.

El pasado viernes lanzó NDA. El NDA, Non-Disclosure-Agreements, en Estados Unidos es un acuerdo o contrato de confidencialidad para evitar que se revele cierta información que pueda ser sensible para un personaje público.

En esta canción, Eilish nos cuenta lo duro que es vivir bajo la mirada de millones de personas. Además de esto, es una reflexión acerca de cómo ha cambiado su vida con tan solo 19 años viviendo el lado oscuro de la fama. Asimismo, habla de un pretty boy con el que tuvo algún tipo de romance. A este, le hizo firmar este acuerdo de confidencialidad para que no hablase de su vida privada.

Had a pretty boy over, but he couldn’t stay / On his way out I made him sign an NDA / Once was good enough/ ‘Cause I don’t want him having shit to say-ay, ayy, ayy, ayy-ayy

Del mismo modo, también ha lanzado un vídeo para acompañar la canción producido por ella misma. Podemos ver a la cantante en una carretera muy oscura en la que su cara se fractura y por la que empieza a desatarse un caos vial. Este caos representa sus vivencias.

Escucha aquí este nuevo adelanto: