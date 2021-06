El siguiente álbum de Kanye West está “en camino”

El mánager del rapero Kanye West ha dado pistas sobre un hipotético nuevo trabajo del artista. Con motivo de su 44° cumpleaños, este martes salió a la venta el primer producto de una nueva colección de ropa con la marca Gap. En la publicación que lo anunciaba, Abou “Bu” Thiam, mánager del compositor, comentaba “WestDayEver. Album OTW!“. Si esto resultase cierto, este sería el décimo trabajo de estudio del estadounidense.

Descomponiendo el comentario por partes, OTW son las siglas en inglés de On The Way (en camino). Por su parte, WestDayEver es un eslogan que registró como marca Kanye West en julio del año pasado. El rapero lo utilizó en forma de hasthag de Twitter para publicitar una serie de trabajos que todavía no han visto la luz. Ahora, esas canciones parece que saldrán en forma de disco próximamente bajo el título WestDayEver.

Este álbum, todavía no confirmado oficialmente, sería sucesor de Jesus is King (2019). Ese siguiente capítulo en la obra de West habría estado en construcción desde la salida de Jesus y estaba prevista su publicación oficial en julio del año pasado bajo el nombre de DONDA, en honor a su difunta madre. El álbum ya había sido retrasado varias veces y, una vez más, se volvió a cancelar. En lugar de eso, es probable que Kanye West haga su reaparición con ese WestDayEver a lo largo de este año.

La primera entrega de esa colección de prendas para Gap se ha agotado en sus primeras horas de comercialización. Se trata de una chaqueta tipo aviador de un azul brillante con un precio de 200 dólares. De momento, no se sabe nada sobre las próximas prendas que se venderán bajo esta colaboración.