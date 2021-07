La Élite presenta el videoclip de su primer single “Bailando”

El pasado 23 de junio se publicaba, en plena verbena de San Juan, la primera canción de La Élite editada por Montgrí: Bailando. Ellos lo celebraron grabando este nuevo videoclip con Lucas Hope, Alex Monner, Lorena García, Carlos Tolsà y Dave, que recoge imágenes de lo que la canción quiere transmitir: recuperar el tiempo robado bailando con amigas y amigos hasta que salga el sol. Atentos a La Élite, nuevas canciones en menos de lo que canta un gallo.

La Élite es el proyecto de dos buenos amigos de Lleida. Nil Roig (A.K.A Yung Prado) y David Burgués beben del punk de los 80, del new wave y de los sonidos electrónicos con cajas de ritmos y sintetizadores. La Élite es punk, La Élite es pop, La Élite es lo que necesitábamos y no sabíamos. Bailando (Montgrí, 2021) es su nuevo single y un homenaje a todo lo que hemos perdido este último año, la banda sonora perfecta para recuperar placeres olvidados y bailar lo que no hemos bailado en meses.

Larga vida a La Élite y a perder el control, ¡que esto solo acaba de empezar!