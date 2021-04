Mick Jagger, Dave Grohl y los fantasmas de la nueva “Eazy Sleazy”

El eterno Mick Jagger y el líder de los Foo Fighters, Dave Grohl, se unen para crear la canción satírica Eazy Sleazy, que además viene en forma de videoclip.

Los polos… se atraen

En referencia al encabezado, he de decir que “los polos, negativo y positivo, se atraen” para definir la amistad que les une, porque no son pocas las veces que han colaborado uno con el otro, tanto a nivel individual como en los grupos que lideran.

En 2013, David Grohl subió al escenario de Anaheim ( California ) para unirse a los Rolling Stones en la canción de Sticky Fingers, Bitch. En aquella ocasión, colaboró tocando la guitarra y cantando junto a Jagger. También cabe recordar el acompañamiento a Mick Jagger, por parte de unos Foo Fighters liderados por Grohl, en la invitación al Saturday Night Live como anfitrión.

En esta ocasión no hay bandas de por medio, solo se han unido los dos y parece ser que no hace falta nadie más; así lo reflejan las imágenes que copan el clip de video y ellos lo confirman en sendos comunicados.

“Gracias a Dave Grohl por saltar a la batería, el bajo y la guitarra. Fue muy divertido trabajar a su lado“, son las palabras con las que describe Mick Jagger la experiencia de trabajar a distancia junto a Grohl.

El americano también se deshace en elogios hacia el británico, además de mostrarse muy satisfecho con la colaboración y con el tema en particular, ya que lo ve como un verdadero hit. Así se muestra Grohl: “Es difícil expresar con palabras lo que significa grabar esta canción con sir Mick. Va más allá de un sueño hecho realidad. Justo cuando pensaba que la vida no podía volverse más loca… ¡¡y es la canción del verano, sin duda!!“

¿Puede ser la canción del verano?

La canción del verano

Con la doble autoría de la canción Easy Sleazy, otorgada tanto a Jagger como a Grohl, el líder de los Rolling Stones expresa en un comunicado de prensa, la intención de la letra. “Es una canción que escribí sobre salir del encierro domiciliario, con un optimismo muy necesario“. Algo que nadie pone en duda, ya que todos hemos tenido restricciones para salir de casa.

Cada uno ha aportado su oficio a la canción, aunque, eso sí, a distancia. En el video se puede ver a cada uno en su guarida enfrentándose a una cruda realidad que nos ha puesto a prueba a todos. Vemos a Dave con la batería, la guitarra y el bajo. Y a Mick con la guitarra y cantando la controvertida letra. Una sátira que incluye frases muy comentadas desde el inicio de la crisis sanitaria, como “Bill Gates está en mis venas; La tierra es plana y fría“. También apela al humor con caerse en mitad de una clase de samba y al optimismo de los estribillos como “todo se pondrá realmente extraño; muy bien por la noche; será un jardín de delicias terrenales”.

Puedes escuchar el videoclip debajo de estas líneas, pero el artículo no ha terminado:

Lo más reciente de Mick y Dave

La gira de los Rolling Stones del año pasado, 2020, tuvo que aplazarse por las restricciones que ocasiona la crisis sanitaria a la que nos enfrentamos. Sin embargo, y para endulzar esa amarga noticia, el legendario grupo nos brindó en abril de ese año su primer tema propio después de siete años, Living in a Ghost Town; ocasión que aprovecharon para desvelar la preparación de un nuevo disco.

Por parte de Grohl, recientemente hablamos de su libro autobiográfico The Storyteller que saldrá a la luz el 5 de octubre de este año, de la mano de Dey Street Books. Sin embargo, el pasado lunes anunciábamos, en esta misma revista, el lanzamiento que tendrá lugar el próximo 30 de abril; se trata del documental What Drive Us, y que cuenta con colaboraciones de artistas de la talla de Paul McCartney, St. Vincent, Ringo Starr y Flea, entre otros.