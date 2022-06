Nuevo disco: Two Door Cinema Club – «Keep On Smiling»

Más buenas noticias para arrancar con buen pie la semana. Two Door Cinema Club ha confirmado que su quinto álbum Keep On Smiling se publicará digitalmente el 2 de septiembre a través de LOWER THIRD [PIAS], tras lo que las copias físicas estarán listas a partir del 4 de noviembre.

Además, ya han compartido su nueva canción Wonderful Life como adelanto.

Por lo que sabemos de este nuevo disco, primero desde False Alarm en 2019, han contado con la colaboración en la producción de Jacknife Lee (Bloc Party, The Killers, Taylor Swift) y Dan Grech Marguerat (Halsey, Lana Del Rey, George Ezra).

Tracklist de Two Door Cinema Club – Keep On Smiling

Messenger AD

Blue Light

Everybody’s Cool

Lucky

Little Piggy

Millionaire

High

Wonderful Life

Feeling Strange

Won’t Do Nothing

Messenger HD

Disappearer

Sobre Two Door Cinema Club

Two Door Cinema Club es un grupo de Irlanda del Norte que mezcla sonidos electrónicos con atractivos riffs de guitarra, al estilo de Phoenix o The Postal Service. Formado en el año 2007 y compuesto por Alex Trimble, Kevin Baird y Sam Halluday, el trío comenzó a llamar la atención del público y medios en 2009 con un par de sencillos y remezclas. En 2010 la banda publicó su álbum debut para el sello francés Kitsuné Music, titulado Tourist History. Su sucesor de 2012, Beacon, alcanzó la segunda posición en las listas de venta del Reino Unido. Gameshow, el tercer álbum de su carrera, fue publicado cuatro años más tarde seguido finalmente por False Alarm en 2019.

Discografía de Two Door Cinema Club

Tourist History (2010)

Beacon (2012)

Gameshow (2016)

False Alarm (2019)

Keep On Smiling (2022)

