The Verve revive su himno britpop: “Bittersweet Symphony” llega en vinilo por primera vez

Bittersweet Symphony, el himno generacional de The Verve, regresa este diciembre en un formato que nunca antes había pisado: el vinilo de 7 pulgadas. La edición limitada, que saldrá a la venta el 5 de diciembre de 2025, se presenta en un atractivo vinilo verde translúcido, con el arte original de 1997 y el lado B So Sister, compuesto por Richard Ashcroft, tal como se incluyó en el lanzamiento original.

Este relanzamiento no es casual. La canción ha vivido un inesperado resurgimiento gracias a los conciertos de Ashcroft como telonero en la gira Live ’25 de Oasis, donde miles de nuevos oyentes han redescubierto el tema, incluso a través de momentos virales como el de un joven que lo identificó con Shazam en pleno directo. El propio Ashcroft celebró el gesto en Instagram, reafirmando que “todos los nuevos fans son bienvenidos”.

Bittersweet Symphony fue originalmente lanzado en 1997 como parte del álbum Urban Hymns, alcanzando el número 2 en las listas británicas y el 12 en el Billboard estadounidense. Sin embargo, su éxito se vio empañado por una disputa legal con The Rolling Stones, quienes reclamaron los derechos editoriales por el uso de un sample de The Last Time. Durante más de dos décadas, los ingresos de la canción fueron a parar a ABKCO, la compañía de Allen Klein, hasta que en 2019 Ashcroft logró recuperar los derechos.

Este relanzamiento en vinilo no solo celebra una canción icónica, sino también una victoria artística y legal que devuelve a Ashcroft el control sobre una de las piezas más emblemáticas del britpop.

De Wigan al mundo: la historia de The Verve y su líder Richard Ashcroft

The Verve nació en Wigan, Inglaterra, en 1989, con Richard Ashcroft como vocalista, acompañado por Nick McCabe (guitarra), Simon Jones (bajo) y Peter Salisbury (batería). Su primer álbum, A Storm in Heaven (1993), exploraba el shoegaze y la psicodelia, pero fue con A Northern Soul (1995) que comenzaron a perfilar un sonido más emocional y directo. El punto culminante llegó en 1997 con Urban Hymns, un disco que vendió más de 10 millones de copias y que incluye clásicos como The Drugs Don’t Work, Lucky Man y la ya mencionada Bittersweet Symphony.

Tras una separación en 1999 y una breve reunión en 2007 que dio lugar al álbum Forth (2008), la banda volvió a disolverse. A pesar de los altibajos, The Verve dejó una huella indeleble en el britpop, siendo considerados por muchos como los más introspectivos y espirituales del movimiento, en contraste con el tono más festivo de bandas como Oasis o Blur.

Por su parte, Richard Ashcroft ha mantenido una carrera sólida como solista desde 2000, con discos como Alone with Everybody, Human Conditions y Natural Rebel. Su estilo ha evolucionado hacia un rock más clásico y melódico, manteniendo siempre su sello lírico introspectivo y su voz inconfundible. En 2025, ha presentado su disco Lovin’ You y sigue de gira por Reino Unido con conciertos en Manchester, Glasgow y Londres, demostrando que su legado sigue vivo y que su música sigue conectando con nuevas generaciones.