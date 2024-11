Wilco sorprende con la reedición de «A Ghost Is Born» con 65 pistas inéditas incluidas

Wilco ha sorprendido a sus seguidores con el anuncio de la reedición de su aclamado álbum de 2004, A Ghost Is Born. Esta nueva edición, que saldrá a la venta el 7 de febrero de 2025, incluye un impresionante conjunto de 65 pistas inéditas, que abarcan versiones alternativas, demos, improvisaciones y descartes de la época.

La reedición estará disponible en dos formatos: un set de 9 CDs y una colección monumental de 9 LPs y 4 CDs. Ambos formatos incluirán un álbum en vivo de 2004, grabado en el Wang Center de Boston, y un libro de tapa dura con fotos y notas escritas por Bob Mehr.

Entre las joyas que se pueden encontrar en esta reedición, destaca una versión alternativa de Handshake Drugs, grabada en los estudios Sear Sound de Nueva York en 2003. En las notas del álbum, Jeff Tweedy comentó que estaba preocupado de que el álbum se sintiera oscuro y distante, pero que finalmente logró capturar una parte de sí mismo que estaba tratando de preservar: entusiasta y furioso con el mundo, pero también abierto y amoroso.

Esta reedición de A Ghost Is Born no solo celebra el legado de Wilco, sino que también ofrece a los fans una mirada íntima y profunda a la creatividad y evolución de la banda durante uno de sus periodos más prolíficos.

Tracklist de A Ghost Is Born (Expanded Edition)

01 At Least That’s What You Said

02 Hell Is Chrome

03 Spiders (Kidsmoke)

04 Muzzle of Bees

05 Hummingbird

06 Handshake Drugs

07 Wishful Thinking

08 Company in My Back

09 I’m a Wheel

10 Theologians

11 Less Than You Think

12 The Late Greats

La Trayectoria de Wilco: De A.M. a Cousin

Desde su formación en 1994, Wilco, la banda de rock alternativo de Chicago liderada por el carismático Jeff Tweedy, ha lanzado trece álbumes de estudio, cinco EPs y tres álbumes en vivo, consolidándose como una de las bandas más influyentes de su generación.

El debut de Wilco con A.M. en 1995 marcó el inicio de su viaje musical, seguido por Being There en 1996, que mostró una evolución hacia un sonido más experimental. En 1999, lanzaron Summerteeth, un álbum que fusionó el rock con elementos pop y psicodélicos.

El verdadero punto de inflexión llegó con Yankee Hotel Foxtrot en 2002, un álbum aclamado por la crítica que enfrentó controversias con su sello discográfico, pero que finalmente se convirtió en un éxito comercial y artístico. A Ghost Is Born en 2004, ganador de un Grammy, continuó su exploración sonora, seguido por Sky Blue Sky en 2007 y Wilco (The Album) en 2009.

En 2011, lanzaron The Whole Love, un álbum que consolidó su reputación como innovadores del rock alternativo. Star Wars en 2015 y Schmilco en 2016 mostraron su capacidad para reinventarse continuamente. Más recientemente, Ode to Joy en 2019 y Cruel Country en 2022 han mantenido a Wilco en la vanguardia de la música contemporánea. Su último trabajo, Cousin, lanzado en 2023, reafirma su legado como una banda que no teme explorar nuevos territorios musicales.

