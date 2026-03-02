Gee Whiz! encienden la mecha con “Big Fireworks”, su segundo single explosivo antes del debut «How to Manage a Crisis»

El supergrupo italiano Gee Whiz! vuelve a detonar energía pura con “Big Fireworks”, su segundo single y nueva prueba de que su debut How to Manage a Crisis llegará el 4 de marzo dispuesto a sacudirlo todo. La canción funciona como una invitación directa a subirse a la furgoneta con ellos, rumbo a una fiesta tan salvaje como misteriosa, una de esas que no parecen tener final y donde cada giro del camino puede convertirse en un desvío hacia el caos más divertido.

“Big Fireworks” recupera esa sensación de camaradería absoluta, de noches que empiezan con una chispa y acaban convertidas en un incendio emocional. El tema arranca como un fogonazo: guitarras ácidas, bajo galopante y un estribillo que huele a pólvora y libertad. La banda lo resume en una imagen que atraviesa toda la canción: “despegaremos y subiremos muy alto”. Dos minutos que rugen, tiemblan y celebran el vértigo de estar vivos.

El single llega tras el debut arrollador de “Mr. Dinosaur”, publicado el pasado 21 de noviembre, y sirve como nuevo adelanto de un álbum que, según la propia banda, es una exclamación de alegría pura, sin filtros ni sentido estricto. Una declaración de intenciones que encaja con la naturaleza del proyecto: Michele “Mike” Giuliani, Mariagiulia Degli Amori, Paul Pieretto y Giacomo Gelati, cuatro nombres clave de la escena italiana que decidieron unir fuerzas después de ver Get Back, el documental de Peter Jackson sobre las sesiones de The Beatles en 1969. Inspirado por esa energía creativa, Mike escribió las primeras demos, entre ellas “Big Fireworks”.

El resultado es un torbellino de rock y caos controlado, con referencias que rozan a Beck y Blur, y un sonido que mezcla euforia, distorsión y un punto de locura deliciosa. “Big Fireworks” no solo anticipa un disco, sino un universo: un lugar donde las guitarras chisporrotean, los bolsillos crujen y la carretera parece no tener fin.

Gee Whiz!, un supergrupo nacido del impulso creativo y la energía compartida

Aunque How to Manage a Crisis será su primer álbum, los miembros de Gee Whiz! llevan décadas dejando huella en la música italiana. Michele “Mike” Giuliani formó parte de Lùnapop y Clamat, dos proyectos esenciales del pop-rock italiano de los 2000. Mariagiulia Degli Amori ha colaborado con artistas tan influyentes como Iosonouncane, Daniela Pes o A Toys Orchestra, Paul Pieretto dejó su marca en Settlefish y A Classic Education, dos bandas clave del indie boloñés, mientras que Giacomo Gelati ha pasado por proyectos como Altre di B, Lo Stato Sociale o LaPara. Juntos, forman un proyecto que combina experiencia, intuición y un deseo compartido de volver a disfrutar del proceso creativo sin reglas ni expectativas.

