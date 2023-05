Nuevo disco: The Pretenders – «Relentless»

La veterana banda anglo-estadounidense de pop rock The Pretenders ha anunciado la publicación de su duodécimo álbum de estudio, titulado Relentless, para el próximo 1 de septiembre a través de Parlophone. Se trata del segundo disco que escriben como colaboración entre la fundadora, compositora, guitarrista y vocalista Chrissie Hynde y el guitarrista James Walbourne, y el primero que lanzan con Warner Brothers desde 1999.

El título del álbum se inspira en la definición de “relentless” como “que no muestra disminución de intensidad”, que Hynde considera que refleja la vida del artista. “Nunca te retiras. Te vuelves implacable”, ha declarado. El álbum contiene 12 canciones nuevas, grabadas en los Battery Studios de Londres bajo la producción de David Wrench, y cuenta con la participación de otros músicos como Kris Sonne (batería), Chris Hill (contrabajo), Dave Page (bajo) y Carwyn Ellis (teclados y guitarras), a los que llaman The Pretenders Collective.

Una colaboración de lujo con Jonny Greenwood

Uno de los atractivos del disco es la colaboración del prestigioso compositor Jonny Greenwood (Radiohead, The Smile), que ha creado un arreglo de cuerda y ha dirigido al 12 Ensemble en la canción que cierra el álbum, I Think About You Daily. Se trata de una balada emotiva que Hynde dedica a su amigo fallecido Scott Walker.

Un single nostálgico que recuerda los días de juventud y libertad

Como adelanto del disco, The Pretenders han compartido el primer single, Let The Sun Come In, una canción nostálgica que recuerda los días de juventud y libertad.

Unas fechas para verlos en directo

The Pretenders tienen previsto presentar su nuevo material en un concierto especial en el festival The Great Escape de Brighton este fin de semana, así como en varios shows en clubes y festivales durante el verano.

Relentless tracklist: