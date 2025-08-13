Chrissie Hynde une fuerzas con estrellas en su nuevo álbum «Duets Special»

La legendaria Chrissie Hynde, líder de The Pretenders, ha anunciado su nuevo proyecto, Duets Special, un álbum que promete ser una joya musical. Programado para el 17 de octubre de 2025 bajo el sello Parlophone, este disco, acreditado como Chrissie Hynde & Pals, reúne 13 duetos con artistas de primer nivel como Brandon Flowers, Debbie Harry, Dave Gahan, k.d. lang, Mark Lanegan, Rufus Wainwright, Cat Power, Shirley Manson, Lucinda Williams, Alan Sparhawk, Carleen Anderson, Julian Lennon y Dan Auerbach. El primer sencillo, Always On My Mind, interpretado junto a Rufus Wainwright, ya está disponible y marca el tono íntimo y melódico del álbum.

La idea surgió en 2023 durante una conversación telefónica con Jörn Weisbrodt, esposo de Wainwright, donde Hynde propuso espontáneamente colaborar. Lo que comenzó como una lista improvisada de 10 canciones se convirtió en este proyecto, que destaca por sus arreglos minimalistas y melodías cautivadoras. Entre los temas están I’m Not In Love con Brandon Flowers, Try To Sleep con Debbie Harry y Dolphins con Dave Gahan. Este lanzamiento sigue a Relentless (2023) de The Pretenders y coincide con la faceta artística de Hynde, cuya exposición de pintura Hynde Sight II está en exhibición en Edimburgo hasta el 23 de agosto. Duets Special estará disponible en vinilo, CD y plataformas digitales, y ya se puede reservar. Un trabajo que celebra la colaboración y la voz única de Hynde.

Tracklist de Chrissie Hynde – Duets Special

‘Me & Mrs Jones’ (feat. k.d. lang)

‘Can’t Help Falling In Love’ (feat. Mark Lanegan)

‘Sway’ (feat. Lucinda Williams)

‘Dolphins’ (feat. Dave Gahan)

‘First Of The Gang To Die’ (feat. Cat Power)

‘Always On My Mind’ (feat. Rufus Wainwright)

‘Every Little Bit Hurts’ (feat. Carleen Anderson)

‘I’m Not In Love’ (feat. Brandon Flowers)

‘It’s Only Love’ (feat. Julian Lennon)

‘Try To Sleep’ (feat. Debbie Harry)

‘County Line’ (feat. Alan Sparhawk)

‘Love Letters’ (feat. Shirley Manson)

‘(You’re My) Soul And Inspiration’ (feat. Dan Auerbach)

Chrissie Hynde: la voz indomable del rock

Chrissie Hynde, nacida en Akron, Ohio, en 1951, es una fuerza imparable del rock, conocida por liderar The Pretenders desde su formación en 1978. Su carrera comenzó en la vibrante escena punk de Londres, donde su voz cruda y su actitud desafiante la convirtieron en un ícono. Tras mudarse a Inglaterra en los setenta, trabajó en la revista NME y formó parte del germen de bandas como The Clash antes de fundar The Pretenders. Su debut, Pretenders (1980), mezcló punk, new wave y pop con éxitos como Brass in Pocket, definiendo su sonido distintivo. A lo largo de cuatro décadas, Hynde ha sorteado tragedias, como la muerte de los miembros originales James Honeyman-Scott y Pete Farndon, manteniendo la banda relevante con su carisma y composiciones afiladas.

La discografía de The Pretenders abarca 12 álbumes de estudio, desde Pretenders II (1981) hasta Relentless (2023), destacando trabajos como Learning to Crawl (1984), con Back on the Chain Gang, y Last of the Independents (1994), con I’ll Stand by You. Hynde también ha explorado proyectos en solitario, como Stockholm (2014) y Valve Bone Woe (2019), además de colaborar con artistas como Morrissey y Frank Sinatra. Su próximo lanzamiento, Duets Special (2025), bajo el nombre Chrissie Hynde & Pals, reúne colaboraciones estestelares. Más allá de la música, Hynde es pintora, activista por los derechos animales y autora de la autobiografía Reckless (2015), consolidando su legado como una artista multifacética y auténtica.

