Damon Albarn, Bastille y James Blake lideran el concierto benéfico «Together For Palestine» en Wembley

El 17 de septiembre, el OVO Arena Wembley de Londres acogerá Together For Palestine, un concierto benéfico organizado por Brian Eno, Khaled Ziada, Khalid Abdalla y Tracey Seaward para recaudar fondos para Gaza y mostrar solidaridad con el pueblo palestino. La primera tanda de artistas confirmados incluye a Damon Albarn, Bastille, James Blake, Jamie xx, Hot Chip, King Krule, Mabel, Paloma Faith, Cat Burns, Greentea Peng, Obongjayar, Rachel Chinouriri y Sampha, junto a talentos palestinos como Adnan Joubran, Faraj Suleiman y Nai Barghouti. PinkPantheress, Rina Sawayama y Riz Ahmed también participarán con contribuciones únicas, y se esperan más nombres en las próximas semanas.

El evento, descrito como una noche de música, reflexión y esperanza, destinará todas las ganancias a organizaciones palestinas a través de la ONG británica Choose Love. Eno destacó la importancia de alzar la voz contra el silencio, afirmando que “los artistas siempre han señalado injusticias y soñado futuros mejores”. Por su parte, Albarn subrayó su compromiso pacifista, celebrando la oportunidad de apoyar la causa a través de la música. La producción escénica, a cargo de Es Devlin y Malak Mattar, reflejará la riqueza cultural palestina. Las entradas están disponibles en My Ticket y AXS. Este concierto se suma a las acciones previas de Eno en apoyo a Palestina, como su participación en Voices For Gaza y eventos en Union Chapel.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.