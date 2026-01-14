Alexis Taylor vuelve a escena con «Paris in the Spring», un disco que celebra la libertad creativa

El regreso de Alexis Taylor, voz inconfundible de Hot Chip, siempre es una buena noticia para quienes disfrutan de la electrónica emocional y el pop experimental. Ahora, el músico británico presenta Paris in the Spring, su séptimo álbum en solitario, un trabajo que verá la luz el 13 de marzo a través de Night Time Stories y que llega con una premisa clara: romper expectativas y abrazar la libertad creativa. La información, confirmada por Pitchfork, sitúa este nuevo proyecto como uno de los más ambiciosos de su carrera, tanto por su proceso de grabación como por el impresionante elenco de colaboradores.

El disco, grabado mayoritariamente en el estudio parisino de Nicolas Godin (mitad de Air), reúne a nombres tan diversos como The Avalanches, Étienne de Crécy, Pierre Rousseau de Paradis, Ewan Pearson, Elizabeth White de Pale Blue, Green Gartside de Scritti Politti y la actriz y cantante Lola Kirke, quien participa en el single principal Out of Phase. Tanto Pitchfork como Brooklyn Vegan destacan que este álbum supone un giro respecto a los trabajos más íntimos y minimalistas que Taylor había publicado en los últimos años, apostando ahora por un sonido más expansivo, luminoso y desprejuiciado.

En palabras del propio Taylor, este proyecto trata de liberarse de las etiquetas y de la necesidad de explicar cada movimiento creativo. “A veces el público quiere que le digan qué es esto, y me niego a hacerlo”, afirma en la entrevista recogida por Pitchfork. La idea de escuchar sin preconcepciones atraviesa todo el álbum, que combina pop de cámara, electrónica elegante, guiños al country y atmósferas que recuerdan a Vangelis, según detalla el sello Night Time Stories. El resultado es un trabajo que promete sorprender incluso a quienes llevan años siguiendo su trayectoria.

Tracklist de Alexis Taylor – Paris in the Spring

01 Your Only Life

02 Out of Phase [ft. Lola Kirke]

03 Wild Horses

04 Colombia

05 For a Toy

06 On a Whim [ft. Green Gartside]

07 Faiting by Numbers

08 mp3s Can Make You Cry

09 Black Lodge in the Sky

Una carrera en solitario que complementa, no eclipsa, a Hot Chip

La trayectoria en solitario de Alexis Taylor comenzó en 2008, cuando decidió explorar un territorio más íntimo y personal al margen de Hot Chip, la banda con la que alcanzó reconocimiento internacional gracias a su mezcla de electrónica, pop y sensibilidad indie. Desde entonces, Taylor ha construido un catálogo propio que funciona como contrapunto emocional a la energía colectiva de su grupo principal. Sus discos en solitario suelen moverse entre el folk electrónico, el pop minimalista y la experimentación suave, siempre guiados por su voz cálida y su habilidad para escribir melodías que parecen frágiles pero profundamente evocadoras. Con Paris in the Spring, su séptimo álbum, Taylor continúa ampliando ese universo, demostrando que su inquietud creativa no tiene intención de detenerse.

A lo largo de estos años, Taylor ha publicado trabajos como Rubbed Out (2008), Await Barbarians (2014), Piano (2016), Listen With(out) Piano (2017), Beautiful Thing (2018) y Silence (2021), cada uno con una personalidad distinta pero unidos por una búsqueda constante de honestidad emocional. Mientras Hot Chip se mueve en un terreno más bailable y expansivo, sus discos en solitario funcionan como espacios de reflexión, donde la producción se vuelve más desnuda y la voz adquiere un protagonismo casi confesional. Sin embargo, Paris in the Spring parece romper parcialmente esa dinámica: según Brooklyn Vegan, este nuevo trabajo abraza todas las facetas de Taylor, desde su amor por la electrónica elegante hasta su interés por el pop experimental y las colaboraciones inesperadas. Es un álbum que no solo amplía su discografía, sino que también reafirma su posición como uno de los artistas más versátiles y sensibles de la música británica contemporánea.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.