Dinosaur Jr. publican un nuevo disco en directo

La veterana banda estadounidense ha publicado un nuevo álbum en directo titulado Emptiness at the Sinclair que recoge el concierto que la banda ofreció el pasado mes de mayo en el Sinclair de Cambridge, Massachusetts.

Sobre el disco en directo

La actuación tuvo lugar una semana después de que la banda lanzara su último álbum, Sweep It Into Space, y realmente, fue una ocasión muy especial tras los meses de pandemia y confinamiento.

«Tocar para una transmisión en vivo es como empujar una roca cuesta arriba tratando de recrear el ambiente de un espectáculo real. El aislamiento del año pasado me había puesto nervioso por volver a actuar, especialmente en el contexto de Dinosaur Jr., donde normalmente confío en la energía de nuestro público. Tocar para una audiencia invisible y una habitación en la que la poca gente que estaba iba haciendo su trabajo (luces, sonido y mirando las pantallas) fue algo diferente y, nuevamente, extraño. A pesar de todas mis dudas durante el confinamiento, una vez que comenzamos a tocar, las cosas hicieron clic y funcionaron. Mi mente no me jugó una mala pasada y rápidamente comencé a sentirme como si estuviese en un concierto de verdad. Habiendo tenido algunos conciertos decentes en el escenario del Sinclair antes, todo empezó a sentirse familiar y, a falta de una palabra mejor, amigable. Será un alivio meyor volver a una gira de verdad, pero este espectáculo de Sinclair fue una buena tirita, por así decirlo», afirma Lou Barlow sobre este espectáculo.

Sobre Dinosaur Jr.

Si tenemos que señalar a unos padres fundadores del indie en Estados Unidos, Dinosaur Jr. sería la primera opción. Fue el primer grupo en jugar con la distorsión de las guitarras gracias a los pedales de efectos, dando origen al noise rock. Formado por J Mascis, Murph y Lou Barlow, quien abandonaría la banda más tarde para fundar Sebadoh, Dinosaur Jr. fue una influencia de vital importancia para la consolidación de la escena alternativa de la que emergieron fenómenos como el grunge y el lo-fi. A pesar del éxito, Mascis decidió desmantelar el grupo en 1997, aunque lo reformó en el 2005.

