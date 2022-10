Gira: Bonobo presentará su nuevo disco este diciembre en Madrid y Barcelona

El artista británico Bonobo (Simon Green) presenta Bonobo // Fragments Tour 2022, nueva gira que pasará por nuestro país el próximo mes de diciembre con paradas en Madrid, 6 de diciembre en el WiZink Center, y Barcelona, 7 de diciembre en Sant Jordi Club. Ambas citas resultan imprescindibles para los amantes de la electrónica y el downtempo, estilo del que Bonobo es el mayor representante en la actualidad.

Tras dos nominaciones en los Grammy 2021, Bonobo publicaba el pasado mes de enero su séptimo álbum de estudio, Fragments, considerado como su trabajo más emocionalmente intenso, en el que refleja la lucha contra la soledad -personal y colectiva- y el triunfo sobre esta. Compuesto por 12 temas, Fragments cuenta con la colaboración de artistas como Jamila Woods, Joji, Kadhja Bonet, Jordan Rakei, O’Flynn y Miguel Atwood-Ferguson.

Madrid y Barcelona serán las primeras presentaciones en sala de Fragments, y en ambas fechas Bonobo estará acompañado por el artista Poté, que aúna tambores caribeños, alma londinense y sonido parisino en sus emocionantes e inclasificables directos, y del que ya se han declarado fans (y han trabajado con él) el propio Bonobo o Damon Albarn.

Fechas de la gira de Bonobo

MADRID – 6 DE DICIEMBRE – WIZINK CENTER – Entradas

BARCELONA – 7 DE DICIEMBRE – SANT JORDI CLUB – Entradas

Sobre Bonobo

Simon Green, el DJ y productor británico que se esconde bajo el alias Bonobo, es una de las figuras más importantes de la órbita electrónica del siglo XXI. Autodidacta, inclasificable y ambicioso, Green consiguió llamar la atención del sello Ninja Tune con su debut, Animal Magic (2000), y desde entonces no ha parado. Su propuesta musical, que se mueve entre el trip hop, el chillwave, el hip-hop instrumental y el electrofolk, supone un recurso infalible si lo que se quiere es una atmósfera reposada y mágica, ya sea en casa o en el club.

Discografía de Bonobo

Animal Magic (2000)

Dial 'M' for Monkey (2003)

Days to Come (2006)

Black Sands (2010)

The North Borders (2013)

Migration (2017)

Fragments (2022)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

