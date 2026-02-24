Limp Bizkit vuelven a Madrid con un único concierto que celebra el revival del nu metal

Hay anuncios que huelen a nostalgia desde el primer segundo, y el regreso de Limp Bizkit a Madrid es uno de ellos. Catorce años después de su última visita, la banda estadounidense vuelve a la capital para ofrecer un concierto único el próximo 1 de julio en el Movistar Arena, una fecha que surge como respuesta directa a la avalancha de fans que se quedaron sin entrada para verlos como cabezas de cartel en el Resurrection Fest Estrella Galicia .

La jugada tiene todo el sentido del mundo: en plena ola de reivindicación del nu metal, Fred Durst, Wes Borland y compañía siguen siendo un imán generacional. Su mezcla de riffs mastodónticos y actitud deslenguada marcó a fuego a quienes crecieron entre finales de los 90 y principios de los 2000. No es casualidad que singles como “Break Stuff”, “Rollin’” o “Take A Look Around” sigan funcionando como auténticos himnos intergeneracionales, ni que discos como Significant Order o Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water continúen ocupando un lugar privilegiado en la memoria colectiva del metal moderno .

El concierto madrileño no llega solo. P.O.D., otra banda clave en la hibridación del metal con rap, electrónica o incluso reggae, abrirán la noche con un set repleto de clásicos como “Alive” o “Youth of the Nation”. Y antes de ellos, DeathbyRomy —el alias de la artista angelina Romy Maxine Flores— pondrá el tono oscuro y emocional con su mezcla de dark pop, alt‑pop, trap y electrónica, un combo que ha ido ganando adeptos por su intensidad y estética teatral .

Para Limp Bizkit, esta será la primera vez que actúan en un recinto de gran formato en España, algo sorprendente si se tiene en cuenta la enorme base de fans que mantienen en nuestro país. La venta de entradas comenzará el jueves 26 de febrero a las 10:00 a través de la web del Resurrection Fest, y todo apunta a que volarán en cuestión de horas. No todos los días se tiene la oportunidad de revivir una parte tan icónica de la historia reciente del metal.

Limp Bizkit: Del fenómeno nu metal a iconos culturales

Limp Bizkit es una de las bandas más influyentes del nu metal, un género que redefinió el sonido del rock a finales del siglo XX. Formados en Jacksonville (Florida) en 1994, el grupo encontró rápidamente su identidad gracias a la combinación explosiva del carisma de Fred Durst y la creatividad visual y musical de Wes Borland. Su debut, Three Dollar Bill, Y’all$ (1997), ya mostraba una propuesta distinta: guitarras afiladas, bases pesadas y un enfoque vocal que mezclaba rap, gritos y melodías. Pero fue con Significant Other (1999) cuando la banda se convirtió en un fenómeno global. Canciones como “Nookie” o “Break Stuff” capturaron el espíritu de una generación que buscaba una vía de escape entre la rabia, la diversión y la irreverencia. El éxito se multiplicó con Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000), un álbum que consolidó su estatus internacional y los llevó a encabezar festivales, ganar premios y vender millones de copias en todo el mundo.

A lo largo de los años, Limp Bizkit han mantenido una trayectoria marcada por altibajos, cambios de formación y periodos de silencio, pero siempre regresando con la misma energía que los convirtió en referentes. Su impacto cultural va más allá de la música: la gorra roja de Durst, los disfraces inquietantes de Borland y su actitud provocadora forman parte del imaginario colectivo del rock de los 2000. Aunque el auge del nu metal se diluyó con el tiempo, la banda ha sabido mantenerse relevante gracias a giras multitudinarias, un fandom fiel y un sonido que, lejos de envejecer, ha encontrado una nueva vida en la actual ola de nostalgia por la música alternativa de principios de siglo. Su regreso a Madrid no es solo un concierto: es la confirmación de que su legado sigue vivo y que su influencia continúa resonando en nuevas generaciones de oyentes.

