Joe Goddard de Hot Chip Anuncia su Nuevo Álbum «Harmonics»

El mundo de la música electrónica está de enhorabuena: Joe Goddard, miembro fundador de la aclamada banda Hot Chip, ha anunciado su tercer álbum en solitario, Harmonics. Este nuevo trabajo promete ser un incluir un brillante conjunto de colaboraciones estelares y sonidos innovadores que se espera que salga el 12 de julio a través de Domino Records.

Un Proyecto Colaborativo

Harmonics no solo destaca por ser el sucesor del álbum Electric Lines de 2017, sino también por la impresionante lista de colaboradores que incluye. Desde Ibibio Sound Machine hasta Alabaster DePlume, pasando por Tom McFarland de Jungle, Hayden Thorpe, exlíder de Wild Beasts, y, por supuesto, sus compañeros de Hot Chip, Alexis Taylor y Al Doyle.

Moments Die, el Primer Single

El anuncio vino acompañado del lanzamiento del single Moments Die, que cuenta con la participación de la cantante Barrie. La canción se presenta con un videoclip que también incluye a la artista y ofrece un adelanto del estilo y la atmósfera del álbum y que ha sido dirigido por Nathan Castiel.

Inspiración y Proceso Creativo

Goddard ha compartido que el álbum se inspiró en la idea de “intentar divorciar tu mente consciente del proceso de creación musical”, permitiendo un flujo creativo más empático y menos forzado. Además, menciona que las letras de Moments Die están inspiradas en el libro And Our Faces, My Heart, Brief as Photos de John Berger.

Esperando Harmonics

Con Harmonics, Joe Goddard promete llevarnos a un viaje musical que trasciende los límites del género y explora nuevas profundidades emocionales y sonoras. Los fans de Hot Chip y de la música electrónica en general, sin duda, estarán contando los días hasta su lanzamiento en julio.

Tracklist de Harmonics

1. Moments Die featuring Barrie

2. Progress featuring Ibibio Sound Machine

3. Destiny featuring Findia

4. New World (Flow) featuring Fiorious

5. When Love’s Out Of Fashion featuring Oranje

6. Follow You

7. On My Mind

8. Summon featuring Hayden Thorpe

9. When You Call featuring Findia

10. Out At Night

11. Mountains featuring Alexis Taylor and Al Doyle

12. Ghosts featuring Tom McFarland

13. Miles Away featuring Falle Nioke

14. Revery featuring Alabaster DePlume