Richard Hawley celebra 20 años de «Coles Corner» con reedición y conciertos orquestales

Richard Hawley ha anunciado una emocionante celebración del 20º aniversario de su aclamado álbum Coles Corner con una reedición especial y una serie de conciertos orquestales en el Reino Unido. El álbum, que originalmente se lanzó en 2005, marcó un hito en la carrera de Hawley, ganándose una nominación al Mercury Prize y obteniendo reconocimiento crítico generalizado.

La reedición de Coles Corner estará disponible a partir del 4 de julio y contará con una edición en vinilo de media velocidad en una funda desplegable, así como una edición de lujo en 2CD con caras B y pistas acústicas inéditas. Los fanáticos podrán preordenar esta reedición a través del sitio web oficial de Hawley.

Para complementar la reedición, Hawley y su banda realizarán una serie de conciertos especiales acompañados por una sección de cuerdas, donde interpretarán el álbum completo por primera vez. La gira comenzará el 5 de julio en los Museum Gardens de York y continuará en lugares como Portmeirion Village en Gales, Blackpool, Margate, Boston, Weston-Super-Mare y Worthing durante los meses de septiembre y octubre.

En declaraciones recientes, Hawley compartió su entusiasmo por estos eventos: «Estoy emocionado de compartir este hito con mis fans y presentar Coles Corner de una manera única y memorable».

Con su habilidad para combinar la nostalgia con la innovación, Richard Hawley sigue demostrando por qué es uno de los artistas más destacados de su generación. No cabe duda de que esta reedición y gira especial serán un regalo imperdible para sus seguidores.

Richard Hawley: El crooner británico que conquistó al mundo con su estilo único

Richard Hawley comenzó su carrera musical como guitarrista en la banda británica The Longpigs en la década de 1990, y más tarde formó parte de Pulp. Su talento y estilo distintivo como solista emergieron con fuerza a principios de los años 2000. Su tercer álbum, Coles Corner, lanzado en 2005, fue un punto de inflexión, ganándose elogios de la crítica y una nominación al Mercury Prize.

A lo largo de su carrera, Hawley ha lanzado varios álbumes aclamados, como Lady’s Bridge (2007) y Truelove’s Gutter (2009), cada uno mostrando su capacidad para fusionar el rock, el pop y el sonido de crooner de una manera única. Su más reciente trabajo, In This City They Call You Love (2024), recibió críticas positivas por su inventiva y profundidad emocional.

Con un estilo que mezcla la melancolía y la pasión, Hawley ha consolidado su lugar en la escena musical británica. Sus conciertos en directo, conocidos por su intimidad y emotividad, han cimentado aún más su reputación como un artista singular y carismático. La reedición de Coles Corner y la gira orquestal no solo celebran su legado, sino también su capacidad para seguir siendo relevante entre las audiencias modernas.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.