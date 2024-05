Simon Raymonde: Una Vida Entre Acordes y Memorias

En el mundo de la música, pocas figuras han logrado trascender como Simon Raymonde, bajista y tecladista de la icónica banda Cocteau Twins. Su influencia se extiende más allá de las melodías etéreas que caracterizaron al grupo durante los años 80 y 90, llegando a impactar la industria musical desde su sello Bella Union. Ahora, Raymonde nos invita a un viaje íntimo a través de su vida y legado en su nueva memoria, In One Ear – Cocteau Twins, Ivor and Me.

La obra promete ser una narrativa fascinante que comienza con su infancia extraordinaria y su relación con su padre, Ivor Raymonde, productor legendario y arreglista para artistas como The Walker Brothers y compositor para Dusty Springfield. El libro recorre el ascenso de Raymonde a la prominencia, su tiempo con Cocteau Twins y This Mortal Coil, y su carrera exitosa al frente de Bella Union, descubriendo y desarrollando artistas globalmente reconocidos como Beach House, Fleet Foxes, Father John Misty y John Grant.

El relato también refleja las experiencias recientes de Raymonde en la industria musical, todo mientras enfrenta la sordera en un oído. Con elogios de figuras como Cillian Murphy y Elton John, la memoria de Raymonde se perfila como una lectura obligatoria para los aficionados de la música.