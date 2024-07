Crónica Patricia Lint + Nothing But Thieves en Madrid (La Riviera, 2024)

Nothing But Thieves han vuelto a La Riviera por segunda vez consecutiva este año. Sin embargo, esta vez hicieron doblete en la capital con motivo de la celebración del festival Mad Cool. Los de Essex aterrizaron en Madrid el pasado martes 9 de julio junto a Patricia Lint, una de las ganadoras del Mad Cool Talent By Vibra Mahou 2024.

Antes de meternos de cabeza en el Dead Club City, os presentaré a Patricia Lint, compositora y productora, afincada en Madrid, pero con sangre peruana y canaria.

La artista salió al escenario de La Riviera con ganas de darlo todo junto a la banda que la acompañaba. Con ritmos de R&B contemporáneo, fusionándose con lo-fi y pinceladas de música urbana, nos deleitó con un directo sencillo, algo tímido, pero perfecto para ir entrando en calor. Aunque poco de este nos hacía falta si contamos con el calor horrible que pasamos esperando en la cola bajo un sol abrasador.

Patricia Lint en La Riviera (fotografia de Marina Benítez | @_marinabenitez_) Patricia Lint en La Riviera (fotografia de Marina Benítez | @_marinabenitez_)

Regreso de los británicos a La Riviera

El pasado mes de abril, y a los pocos días de regresar de verlos en Atenas durante dos noches consecutivas, Vibra Mahou by Mad Cool anunció, como ya nos tienen acostumbrados, una serie de conciertos en salas previos al festival que se ha celebrado en el barrio madrileño de Villaverde Alto. Entre ellos se encontraba la visita a nuestro país de Airbag y Nothing But Thieves, junto a varios ganadores de Mad Cool Talent.

Muy contentos para todos aquellos que nos encanta la banda británica, y también para aquellos que no consiguieron entrada en su anterior visita, el 1 de marzo. Por lo que sentía una gran expectación y nervios por verlos.

Fans en La Riviera (fotografia de Marina Benítez | @_marinabenitez_) Dom Craik en La Riviera (fotografia de Marina Benítez | @_marinabenitez_)

Vuelve el Dead Club City a la capital madrileña

Nothing But Thieves salieron al escenario con puntualidad británica a las 22h el pasado 9 de julio, entre gritos y aplausos de todo el público. Una introducción perfecta bajo luces rojas solo apta para miembros de Dead Club City. Conor Mason, con su sonrisa, iluminó La Riviera y gritó «¡Madrid!» para dar inicio a Oh No :: He Said What?, primer single de la versión extendida del DCC, con ritmos ochenteros que hicieron bailar a todo el mundo. No olvidemos los bailes de Conor Mason.

Phil Blake en La Riviera (fotografia de Marina Benítez | @_marinabenitez_) Dom Craik en La Riviera (fotografia de Marina Benítez | @_marinabenitez_) Joe Langridge en La Riviera (fotografia de Marina Benítez | @_marinabenitez_)

El setlist, con grandes cambios respecto al del 1 de marzo, abarcó una hora y media de duración. Ya entrados en materia, a ONHSW le siguieron Futureproof, esta vez sin parada técnica antes del último estribillo, Is Everybody Going Crazy?, con toda La Riviera saltando como locos, Tomorrow Is Closed y Real Love Song, en la que nos dejó cantando «Can I sing this to you?/ Got a thing about you», mientras se señalaba diciendo «Who? Me?».

Casi todas las fechas que han hecho han sido en festivales, por lo que hemos sido afortunados de ser una de las pocas ciudades en las que los británicos han realizado un concierto único, junto a Cardiff y Leeds. Pudimos oír Members Only en directo, uno de los mejores temas de este último disco. Muchos hemos rogado para que la incluyeran durante la primera parte de su gira europea. De hecho, hay una foto de James Price, el batería, con esta petición escrita que le dieron en uno de los conciertos.

Otros temas que sonaron fueron City Haunts, I Was Just a Kid, donde pudimos apreciar los falsettos perfectos en la voz de Mason. Antes de dar paso a su archiconocida balada, Impossible, dijo: «Sabemos que ahora mismo hay un evento deportivo muy importante, así que muchas gracias por estar con nosotros aquí». Preguntó a uno de los técnicos cómo iban, y una chica entre el público dijo que 2-1. Conor alabó a Lamine Yamal, diciendo que ellos, refiriéndose a Inglaterra, eran una mierda en el fútbol. A continuación, añadió que el público estaba cantando muy bien, incluso más alto que él, lo cual era increíble.

Fans en La Riviera (fotografia de Marina Benítez | @_marinabenitez_) Fans en La Riviera (fotografia de Marina Benítez | @_marinabenitez_) Fans en La Riviera (fotografia de Marina Benítez | @_marinabenitez_)

Sin dejar que nos relajáramos mucho, rompieron el hielo con Welcome to the DCC, siguiéndole Unperson, con un «lololo» de la multitud al principio de la canción, o lo que ellos definen como Jam, una parte instrumental más rockera que incluye los temas: Ce n’est Rien, Gods y Number 13, en la que Conor desapareció dejando todo el protagonismo a Dom, Joe, Price y Phil. Este momento, y después de haberlos visto en más de una ocasión, sigue siendo de lo más espectacular de todas sus actuaciones.

Cierre de las puertas del DCC

Conor Mason en La Riviera (fotografia de Marina Benítez | @_marinabenitez_) Joe Langridge en La Riviera (fotografia de Marina Benítez | @_marinabenitez_) Conor Mason en La Riviera (fotografia de Marina Benítez | @_marinabenitez_)

Calor infernal, como si estuviéramos en el mismo Dead Club, es lo que se sentía en el ambiente. Pero no faltó la atención de su frontman a un público entregado, y la felicidad, complicidad, risas y sonrisas que desprendieron entre ellos mismos y sus fans durante toda la noche. Pequeños detalles que hicieron que esta vez fuese mejor que la anterior, hace apenas cinco meses, cuando se les veía agotados tras estar girando durante varias semanas por Europa.

Entramos en la recta final del concierto, donde el baile volvió a ser el protagonista con Do You Love Me Yet?, o donde reinó la locura del público con Amsterdam. Pasando por If I Get High y Sorry, coreado por un público que hizo vibrar una vez más las paredes de la sala, la versión de Where Is My Mind?, de los Pixies, una de las primeras covers que la banda británica tocaba en sus inicios, o el apoteósico final de locura con Amsterdam.

Dom Craik en La Riviera (fotografia de Marina Benítez | @_marinabenitez_) Nothing But Thieves en La Riviera (fotografia de Marina Benítez | @_marinabenitez_) Conor Mason en La Riviera (fotografia de Marina Benítez | @_marinabenitez_)

Tras salir del escenario, los asistentes pidieron un bis de altura cantando al ritmo de los The White Stripes y su Seven Nation Army, y Nothing But Thieves regresaron al escenario para interpretar sus dos últimos temas: I’m Not Made by Design y Overcome.

El primero, para mí, es de lo mejor que podréis escuchar en directo. Creo que vino a vernos la misma Santísima Trinidad en directo. Dom, Phil, Conor y Joe alineados en la misma línea, y en la parte de atrás Price con su batería. Se produjo una fusión que no sé muy bien cómo trasladar a esta crónica. Básicamente fue una mezcla brutal entre el riff de guitarras acompañado de una voz desgarradora y llena de falsettos por parte de Conor, y silencios completados con gritos por parte del público.

Es hora de despedirse, y qué mejor que con Overcome, bailando y cantando por todo lo alto:

«We don’t always get all that we want, redefine the pain to somethin’ more and we shall overcome, as we’ve done before»

Si con algo me tengo que quedar, porque elegir no podría, es con la alegría y energía con la que estuvieron durante toda su actuación. Estaban radiantes, y nosotros, como público, entregados a darlo todo.

Nothing But Thieves en La Riviera (fotografia de Marina Benítez | @_marinabenitez_) Nothing But Thieves en La Riviera (fotografia de Marina Benítez | @_marinabenitez_)

Setlist del concierto