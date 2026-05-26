Nothing But Thieves anuncian Stray Dogs, su quinto álbum de estudio, previsto para el 25 de septiembre de 2026 vía RCA/Sony Music. La noticia llega acompañada del single «Evolution» y de la confirmación de su gira mundial más grande hasta la fecha, que arranca en enero de 2027. El quinteto de Southend vuelve al punto de partida justo cuando está en el mejor momento de su carrera, y esa paradoja lo dice todo sobre quiénes son ahora.

De vuelta a Angelic Studios: cuando las raíces son el futuro

Para grabar Stray Dogs, Nothing But Thieves tomaron una decisión tan sencilla como reveladora: volver a Angelic Studios en Oxfordshire, el mismo lugar donde registraron su debut homónimo hace más de una década. No es nostalgia, o no solo eso. Es una declaración de intenciones: el disco se escribió íntegramente en grupo durante cinco meses, sin separaciones, con ese espíritu DIY que los puso en el mapa antes de que nadie supiera sus nombres.

El resultado son 12 canciones centradas en la comunidad, la pertenencia y las experiencias compartidas. La banda lo resume con una frase que suena a manifiesto: «Hemos pasado tiempo intentando entender qué es real y tangible en quiénes somos y en cómo usamos nuestro tiempo. La gente con la que recorremos el mundo, los momentos humanos en el escenario, la conexión que hacemos con quienes vienen a nuestros shows. Eso es real».

El primer adelanto, «Evolution», llegó el 20 de mayo en un formato a la altura del discurso: presentación en directo ante 250 personas en Londres y emisión simultánea vía YouTube, con primera difusión en Radio 1 de la mano de Jack Saunders como Hottest Record. Rápida, con guitarras que empujan desde el primer segundo y las inconfundibles melodías de Conor Mason, la canción funciona como himno colectivo antes de que nadie la conozca bien. El videoclip oficial, rodado durante esa misma sesión, se estrena próximamente.

Quien haya seguido la evolución de la banda desde Dead Club City (2023), su primer número uno en el UK, reconocerá en Stray Dogs un giro significativo: menos construcción de mundo distópico, más verdad sin andamiaje. Como si tras llegar a lo más alto decidieran preguntarse qué les importaba antes de que todo esto empezara.

La gira más grande de su historia arranca en enero de 2027

Antes de la gira de presentación, Nothing But Thieves tienen agenda para este verano: apoyan a Biffy Clyro en sus shows al aire libre en Londres (3 de julio, Finsbury Park) y Edimburgo (21 de agosto), y pasan por festivales como Bergen, Hurricane, Southside o Rock for People.

Pero el grueso llega en 2027, con una gira que los lleva a recintos que hace pocos años habrían parecido imposibles: dos noches en el Ziggo Dome de Ámsterdam, el O2 de Londres, el Co-Op Live de Mánchester, el 3Arena de Dublín o el AFAS Dome de Amberes (23.000 aforos). Después, Norteamérica en marzo y abril. No hay fechas confirmadas en España en este anuncio, lo que esperamos que se corrija pronto teniendo en cuenta el cariño mutuo que existe: su paso por Madrid en La Riviera en 2024 fue uno de los conciertos más celebrados del año.

Las entradas para Reino Unido e Irlanda salen a preventa el 2 de junio (con acceso anticipado para quienes hagan preorder del álbum antes del 1 de junio a las 15h BST) y a venta general el 5 de junio a las 10h BST. Las fechas europeas siguen el mismo calendario. Podéis consultar toda la información y comprar entradas en la web oficial de la banda.

Fechas europeas confirmadas de la gira The Stray Dogs World Tour:

12 enero 2027 — París, Zénith

— París, Zénith 13 enero 2027 — Colonia, Lanxess Arena

— Colonia, Lanxess Arena 15 enero 2027 — Ámsterdam, Ziggo Dome

— Ámsterdam, Ziggo Dome 16 enero 2027 — Ámsterdam, Ziggo Dome

— Ámsterdam, Ziggo Dome 18 enero 2027 — Zúrich, The Hall

— Zúrich, The Hall 20 enero 2027 — Múnich, O2

— Múnich, O2 22 enero 2027 — Praga, O2 Universum

— Praga, O2 Universum 24 enero 2027 — Milán, Unipol Forum

— Milán, Unipol Forum 2 febrero 2027 — Dublín, 3Arena

— Dublín, 3Arena 12 febrero 2027 — Mánchester, Co-Op Live

— Mánchester, Co-Op Live Londres, O2 (fecha pendiente de confirmar)

Cinco discos y una década de no rendirse

Nothing But Thieves se formaron en Southend-on-Sea a principios de la década de 2010 alrededor del cantante Conor Mason y el guitarrista Joe Langridge-Brown. Su debut homónimo (2015), grabado precisamente en Angelic Studios, los situó de inmediato en el radar del rock alternativo británico con canciones como «Ban All the Music» o «Trip Switch». Broken Machine (2017) confirmó que no eran un fenómeno de un álbum, y Moral Panic (2020) los consolidó como una de las bandas más sólidas de su generación, con un sonido que absorbía el indie, el art rock y el pop sin perder identidad.

El salto definitivo llegó con Dead Club City (2023), un álbum conceptual ambientado en una ciudad ficticia que se convirtió en su primer número uno en el UK y los llevó al OVO Arena Wembley. Más de 1,2 millones de álbumes vendidos, 2.000 millones de streams y 250 millones de visualizaciones en vídeo después, Stray Dogs llega no como un disco de consolidación sino como un acto de honestidad: la banda que vuelve al origen para recordar por qué empezó todo, justo cuando podría haberse conformado con lo que ya tiene.

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