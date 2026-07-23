Dhani Harrison, hijo de George Harrison y Nigel Godrich, el legendario productor británico, han formado un nuevo dúo, Dragonflies, y han anunciado su álbum de debut homónimo, que llegará el próximo 18 de septiembre a través de Dark Horse Records/BMG. Junto al anuncio, la pareja ha compartido “Slower”, el tema que abre el disco, acompañado de un vídeo dirigido por RUFFMERCY, animador de Bristol conocido por su estilo psicodélico dibujado a mano en trabajos para Nirvana, Earl Sweatshirt, The Chemical Brothers, Nas o Run the Jewels.

De una consulta en pandemia a un dúo en toda regla

La historia de Dragonflies empezó de forma casi casual. Harrison contactó con Godrich durante el confinamiento para pedirle consejo sobre lo que acabaría convirtiéndose en su segundo álbum en solitario, Innerstanding (2023). Aquellas conversaciones fueron a más hasta que Godrich invitó a Harrison a su estudio de Brixton, donde ambos empezaron a construir canciones a partir de loops de cinta, trabajando de forma rápida e instintiva. «Es como si una persona lanzara algo al aire y la otra lo atrapara», ha explicado Godrich sobre su método de trabajo conjunto. En esta ocasión, Harrison ha dejado de lado su rol habitual tras el ordenador para asumir las funciones de cantante y guitarrista, mientras Godrich daba forma al material en tiempo real. «Es una máquina. Tiene opiniones muy firmes sobre lo que quiere escuchar, y para mí es muy aleccionador. Por eso es una experiencia tan nueva», ha reconocido el propio Harrison sobre su compañero.

El nombre del proyecto también tiene su propia historia: «Las libélulas son un símbolo de iluminación espiritual», ha contado Harrison. «Cuando Nigel sugirió el nombre, pensé: sí, vendido, hecho. Cada vez que veo una libélula, es mágico».

Dos trayectorias que confluyen en el momento justo

Dhani Harrison lleva más de dos décadas construyendo una carrera propia al margen del legado de su padre, con discos en solitario como In Parallel (2017) e Innerstanding (2023), proyectos como thenewno2 y Fistful of Mercy, y una extensa trayectoria como compositor para cine y televisión. Además, dirige junto a David Zonshine Dark Horse Records, el sello fundado originalmente por George Harrison, que en CrazyMinds hemos seguido de cerca a raíz de proyectos como el recopilatorio “Assembly” de Joe Strummer. Nigel Godrich, por su parte, es una de las figuras más influyentes de la producción musical contemporánea, responsable del sonido de discos esenciales de Radiohead como OK Computer, además de colaborador habitual de Beck, Travis, Air, Paul McCartney o U2, y miembro fundador de Atoms for Peace y Ultraísta.

Dragonflies llega en un momento de cambio para ambos: tras dos décadas viviendo principalmente en Los Ángeles mientras lideraba thenewno2 y componía para pantalla, Harrison ha regresado recientemente a su Inglaterra natal, mientras que Godrich se había alejado por completo de las giras y la producción en directo. En ese paréntesis de calma, ambos han encontrado el espacio para perseguir juntos un sonido nuevo, alejado de sus proyectos habituales como Beck (a quien Godrich mezcló recientemente en “Ride Lonesome”) o Atoms for Peace.

Entre el trip-hop y el space rock terrenal

Musicalmente, Dragonflies se mueve en un terreno que la propia pareja ha descrito como “space rock terrenal”: transportador y de amplio alcance, pero sin apoyarse en el cliché psicodélico. Entre sus referencias declaradas están Beth Gibbons de Portishead, David Sylvian de Japan y el añorado Ryuichi Sakamoto, ecos que ya se dejan sentir en la atmósfera contenida y el groove hipnótico de “Slower”. El álbum cuenta además con la percusión de Joey Waronker, compañero de Godrich en Ultraísta y Atoms for Peace, y con los arreglos de cuerda de David Campbell (padre de Beck) en temas como “In Between”.

Que el disco vea la luz precisamente a través de Dark Horse Records/BMG no es un detalle menor: el sello, fundado por George Harrison en los años setenta y hoy dirigido por su propio hijo, se ha convertido en los últimos años en una plataforma tanto para el legado de la familia Harrison como para proyectos ajenos con los que Dhani se siente afín, del citado “Assembly” de Joe Strummer a este nuevo capítulo propio junto a Godrich. Por ahora no se han anunciado fechas de directo para Dragonflies, aunque la propia génesis del proyecto, nacida de sesiones improvisadas en el estudio de Brixton, deja abierta la curiosidad sobre cómo trasladarán ambos músicos este sonido a un escenario.

▶ Dragonflies — Dhani Harrison & Nigel Godrich | 18 de septiembre de 2026 | Dark Horse Records/BMG

¿Qué esperas de este nuevo proyecto de Dhani Harrison y Nigel Godrich, más cerca del trip-hop o del rock espacial que promete su primer single? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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