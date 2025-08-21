Fallece Brent Hinds, ex-guitarrista de Mastodon, en un trágico accidente de motocicleta

Brent Hinds, exguitarrista y vocalista de la banda de heavy metal Mastodon, ha muerto a los 51 años en un accidente de motocicleta ocurrido en Atlanta, Estados Unidos, el 20 de agosto de 2025. Según la policía, Hinds conducía una Harley-Davidson cuando otro vehículo no cedió el paso en una intersección entre las calles de Memorial Drive y Boulevard, causando la colisión que acabó con la vida del músico.

Mastodon, la banda que Hinds cofundó en 2000 junto a Troy Sanders, Bill Kelliher y Brann Dailor, y con los que había tenido un polémico cruce de declaraciones reciente debido a su salida de la formación, expresó su dolor en Instagram: “Estamos desconsolados, sorprendidos y todavía intentando procesar la pérdida de esta fuerza creativa con la que hemos compartido tantos triunfos, hitos y la creación de música que ha tocado los corazones de tantos».

También ha sido muy emotivo el post de Relapse Records, quienes han recordado que Hinds, junto a sus compañeros de Mastodon, cambiaron para siempre la historia del sello: «Los discos que Mastodon lanzó con Relapse son clásicos atemporales de cualquier género, y no sonarían como suenan sin Brent. Su enorme personalidad solo fue eclipsada por su monstruosa destreza musical. Nuestro cariño va para los amigos y la familia de Brent, el resto de Mastodon y todos los demás afortunados que han tenido sus vidas cambiadas por la música que Brent trajo al mundo».



Hinds, nacido en Alabama en 1974, marcó la escena del metal con su estilo único, influenciado por el banjo, que se refleja en discos como Leviathan (2004) y Blood Mountain (2006). Tras dejar Mastodon en marzo de 2025, en una salida que él calificó de no amistosa, continuó tocando con proyectos como Fiend Without a Face y West End Motel. Su partida de la banda, que aseguró fue una expulsión, generó controversia, pero su legado en el metal progresivo es innegable, con un Grammy en 2018 por Sultan’s Curse.

Músicos como Adam Jones y Zach Myers rindieron homenaje a Hinds, destacando su virtuosismo. La investigación del accidente sigue en curso, y Mastodon pidió respeto para la privacidad de la familia y amigos de Hinds. Su pérdida deja un vacío en el mundo del metal. Descanse en paz.

