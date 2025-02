AC/DC anuncia su esperada gira europea «Power Up» con concierto en Madrid para este verano

AC/DC, la legendaria banda de rock, ha anunciado su regreso a Europa este verano (con cita en Madrid) con su tour Power Up. La gira, que lleva el nombre de su último álbum, comenzará el 26 de junio en Praga y recorrerá 10 países, incluyendo España, donde actuarán el 12 de julio en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

El tour Power Up ha sido un éxito rotundo, alcanzando el número 1 en 21 países y recibiendo elogios tanto de fans como de críticos. La banda, formada en 1973 en Sídney, Australia, sigue siendo una de las más influyentes de la historia del rock, con más de 200 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Angus Young, guitarrista líder de AC/DC, expresó su entusiasmo por el tour: «Estamos emocionados de volver a Europa y tocar para nuestros increíbles fans. ¡Nos vemos en los estadios!».

El tour incluye el primer concierto de AC/DC en Estonia y el regreso a Escocia, tierra natal de la familia Young, después de una década. Las entradas de AC/DC en Madrid estarán disponibles a partir del 7 de febrero a las 10 AM en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

AC/DC: Medio siglo de rock electrizante y legado inmortal

AC/DC se formó en 1973 en Sídney, Australia, por los hermanos Angus y Malcolm Young. Desde sus inicios, la banda se destacó por su energía arrolladora y su distintivo sonido de guitarra. Su primer álbum, High Voltage, lanzado en 1975, marcó el comienzo de una carrera meteórica.

En 1980, AC/DC lanzó Back in Black, un álbum que se convertiría en uno de los más vendidos de la historia, con más de 50 millones de copias vendidas. Este disco, dedicado a su fallecido vocalista Bon Scott, consolidó a Brian Johnson como el nuevo frontman de la banda.

A lo largo de los años, AC/DC ha lanzado numerosos álbumes icónicos, como Highway to Hell, For Those About to Rock (We Salute You) y The Razors Edge. Su estilo inconfundible y su capacidad para llenar estadios los han convertido en una de las bandas más influyentes y duraderas del rock.

El tour Power Up, que lleva el nombre de su último álbum, es una muestra más de la vigencia de AC/DC en la escena musical. Con más de 200 millones de discos vendidos y una legión de fans en todo el mundo, la banda sigue demostrando que el rock no tiene fecha de caducidad.

26 de junio Praga, República Checa, Aeropuerto Letnany

30 de junio Berlín, Alemania, Estadio Olímpico

4 de julio Varsovia, Polonia, PGE Narodowy

8 de julio Düsseldorf, Alemania, Messe – OPEN AIR PARK DÜSSELDORF

12 de julio Madrid, España, Estadio Riyadh Air Metropolitano

20 de julio Imola, Italia, Autódromo Enzo e Dino Ferrari

24 de julio Tallin, Estonia, Song Festival Grounds

28 de julio Gotemburgo, Suecia, Ullevi

5 de agosto Oslo, Noruega, Hipódromo Bjerke

9 de agosto París, Francia, Stade De France

17 de agosto Karlsruhe, Alemania, Wildparkstadion

21 de agosto Edimburgo, Reino Unido, Estadio Murrayfield

