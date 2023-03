MOURN y I AM DIVE, los elegidos por The Spanish Wave para abrir los conciertos de la banda dEUS

Como ya os avanzamos aquí, el proyecto de internacionalización del talento musical nacional de Live Nation, THE SPANISH WAVE daba la oportunidad de abrir los conciertos de la banda belga dEUS en nuestro país, a dos artistas o bandas nacionales. Pues no debe haber sido fácil pero los elegidos, entre más de 100 candidaturas, son dos grupazos. Por la ciudad condal, Mourn tendrán el privilegio de sonar como invitados de dEUS. Mientras que en la capital del país, serán I AM DIVE quiénes tocarán como invitados de los belgas.

Los conciertos tendrán lugar el viernes 31 de marzo en Barcelona en la sala Razzmatazz 2 y el sábado 1 de abril en Madrid en la sala La Paqui. Dos actuaciones organizadas por Live Nation donde los belgas dEUS presentarán su nuevo trabajo How To Replace It, acompañados de dos bandas o artistas nacionales.

Cartel de la gira de los belgas dEUS por España

Sobre MOURN

MOURN comenzaron como una colaboración entre la guitarras y vocalistas Jazz Rodríguez Bueno y Carla Pérez Vas, un par de amigas de El Maresme (Cataluña, España). Cuando se conocieron en el colegio, su afición compartida por el indie rock de los 90 las llevó a hacer música juntas. Subieron a internet los vídeos de sus canciones acústicas. Para grabar su primer álbum, Mourn se convirtió en un cuarteto, con Antonio Postius a la batería y Leia Rodríguez al bajo con tan solo 15 años que contaba cuando se unió. La banda grabó su homónimo álbum debut en tan solo dos días y lo publicó en septiembre de 2014 en España. En febrero siguiente, Captured Tracks reeditó Mourn en el resto del mundo. Poco más de un año después, la banda lanzó Ha, Ha, He., su segundo LP que incluía canciones influenciadas por Throwing Muses, el post-rock de Chicago de mediados de los 90 y la poesía de William Blake. En 2018, tras mantener una larga disputa con su antigua discográfica española, Mourn publicaron su tercer disco, Sorpresa Familia (Captured Tracks, 2018). Con su último trabajo llegaron a girar por todo Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón. En 2020, en plena pandemia mundial, Mourn lanzaron su cuarto álbum, Self Worth (Subterfuge Records, 2020).

Sobre I AM DIVE

I Am Dive se formaron a finales de 2010, desde entonces Esteban y José han editado trece álbumes -distribuidos en todo el mundo con distintos socios- y girado a lo largo y ancho de Europa, Asia y América del Norte. El grupo ha tocado en festivales como Strawberry Festival en Shanghai y Pekín, GogolFest en Kiev, SXSW en Austin, el CMW en Toronto o el Liverpool Sound City, y han llevado sus canciones a salas como Moonromantic en Tokio, Piano’s en NYC, The Bull & Gate en Londres, Húrra en Reikiavik o Debaser Strand en Estocolmo. También han tocado en pizzerías y salas de estar diminutas. No se les caen los anillos.