Lo que empezó como una filtración de TMZ el 31 de julio se cerró, al menos de momento, este 14 de agosto: Slipknot confirmó que Sid Wilson, su DJ y teclista desde 1998, ya no forma parte de la banda. El comunicado apenas duró un cuarto de hora en redes antes de ser borrado, pero fue suficiente para poner fin a dos semanas de desmentidos cruzados, silencios incómodos y un runrún que había llegado a salpicar hasta la vida personal del propio Wilson.

Un comunicado de quince minutos que confirma semanas de rumores

Todo arrancó el 31 de julio, cuando TMZ aseguró que Wilson había sido expulsado de forma permanente de la banda sin dar más detalles sobre el motivo. Días después, el mismo medio publicó una segunda información citando fuentes cercanas al grupo: la decisión llevaba tiempo cocinándose y tenía que ver con el trato de Wilson hacia sus compañeros; de hecho, Slipknot tenía previsto anunciar la salida por su cuenta la primera semana de agosto, pero la filtración de TMZ les obligó a improvisar y perder el control del relato. En medio de ese vacío informativo, el guitarrista Jim Root publicó un mensaje críptico pidiendo a los fans no creerse todo lo que leían y esperar a tener más información, lo que alimentó aún más la confusión sobre si Wilson seguía o no en el grupo.

La incertidumbre se resolvió, a su manera, el pasado viernes 14 de agosto: Slipknot compartió en redes un comunicado breve y directo, en el que aseguraban que «a partir de ese momento ya no estarían asociados con Wilson» y le deseaban lo mejor en sus próximos proyectos. El mensaje desapareció de las cuentas oficiales apenas quince minutos después de publicarse, sin que la banda haya ofrecido explicaciones adicionales ni haya confirmado si habrá sustituto en el puesto.

De «#0» a treinta años de historia con Slipknot

Wilson entró en Slipknot en 1998, justo antes de la publicación de su álbum debut homónimo, y se convirtió en una de las señas de identidad más reconocibles del grupo: fue quien eligió el número 0 dentro de la numeración de la banda, alegando que representaba la suciedad absoluta y la posibilidad de empezar de cero. Como DJ y teclista, su papel nunca fue el más visible sobre el escenario, pero sí uno de los más queridos por la base de fans, los «Maggots», que lo vieron lanzarse literalmente sobre el público en decenas de shows a lo largo de casi tres décadas de carrera.

Su salida llega, además, en un momento personal convulso: en julio de 2025 se comprometió con Kelly Osbourne durante el último concierto de Black Sabbath, semanas antes de la muerte de Ozzy Osbourne, pero la pareja rompió su compromiso el pasado marzo. Según TMZ, esa ruptura no fue el detonante directo de su despido, aunque sí coincidió en el tiempo con el deterioro de su relación con el resto de la banda que finalmente llevó a la decisión de apartarlo del grupo.

Un adiós más en la larga lista de bajas de Slipknot

La salida de Wilson se suma a una lista de cambios de formación que ha ido despoblando la alineación original de nueve miembros de Slipknot a lo largo de los años. El bajista Paul Gray murió en 2010; el batería Joey Jordison fue despedido en 2013 y falleció en 2021; el percusionista Chris Fehn dejó la banda en 2019 en medio de una disputa legal por royalties; y el sampler y teclista Craig Jones se marchó en 2023. Ese mismo año, la banda se despedía también de su batería Jay Weinberg tras una década en el puesto, una decisión que el propio músico calificó de «creativa» y que lo dejó descorazonado y sorprendido. Su hueco lo ocupó en abril de 2024 el brasileño Eloy Casagrande, exbatería de Sepultura, con quien la banda estrenó una nueva era y encaró la grabación de nuevo material.

Sin sustituto ni explicaciones, de momento

Con la salida de Wilson, Slipknot queda reducida a ocho miembros oficiales sobre el papel, aunque solo Shawn «Clown» Crahan conserva su plaza desde la formación original de 1995. Ni la banda ni el propio Wilson han hecho declaraciones públicas desde la publicación (y posterior borrado) del comunicado, y de momento no se ha filtrado ningún nombre como posible sustituto en las tareas de DJ y teclado. El grupo tiene por delante la publicación de nuevo material, según han ido adelantando en distintas entrevistas a lo largo de 2026, así que no tardaremos en saber si buscan un reemplazo o si deciden seguir adelante como octeto.

¿Creéis que Slipknot debería buscar un sustituto para Sid Wilson o seguir adelante sin DJ fijo?

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