Brandon Flowers anuncia nuevo disco: «Thrasher» es su gran giro country once años después

Había rumores desde enero, cuando el vocalista de The Killers confesó en entrevistas que tenía dos álbumes grabados en Nashville listos para salir. Pero nadie esperaba exactamente esto. Brandon Flowers anuncia nuevo disco solista: se llama THRASHER, sale el 21 de agosto y es, sin rodeos, un disco de country/western. El hombre que nos convenció de que Las Vegas podía ser épica, que Mr. Brightside era nuestra canción generacional, que los americanos también podían hacer britpop mejor que los propios británicos… acaba de fichar por la tradición de Johnny Cash y Waylon Jennings.

Y lo mejor es que tiene todo el sentido del mundo.

¿Qué es Thrasher?

THRASHER es el tercer álbum en solitario de Brandon Flowers y el primero desde The Desired Effect (2015): once años de silencio entre discos propios que se han llenado, claro, con The Killers. Grabado el pasado julio en los históricos RCA Studio A de Nashville (el mismo estudio donde se construyeron algunas de las obras maestras de la música americana) cuenta con la producción de Shawn Everett (colaborador habitual de Kacey Musgraves) y Jonathan Rado (Foxygen).

Para asegurarse de que el resultado sonara auténtico y no a disfraz, Flowers se rodeó de lo mejor de Music City: David Rawlings a la guitarra (sí, el de Gillian Welch), Bruce Bouton al pedal steel y el legendario Charlie McCoy (85 años, armónica) cuya firma recorre los cuatro discos que Bob Dylan grabó en Nashville, desde Blonde on Blonde hasta Nashville Skyline.

El resultado, en sus propias palabras: «He encontrado la habitación que siento que me estaba esperando todo este tiempo: la música country/western, la música de mi padre».

El origen: conduciendo por Utah con Johnny Cash de fondo

Para entender Thrasher hay que retroceder décadas, hasta Nephi, Utah. Una ciudad pequeña donde Flowers creció entre los sonidos que su padre ponía en el coche: Cash, Waylon Jennings, el country como forma de leer el paisaje y las historias de la gente corriente. Esa influencia siempre estuvo ahí, filtrada y sublimada en la música de The Killers, especialmente en Sam’s Town (2006) y Pressure Machine (2021), pero nunca había sido el foco principal hasta ahora.

«A medida que he ido creciendo, he encontrado el camino de vuelta a la música de mi padre», explica Flowers. «El country se me ha ofrecido, junto con las historias que tengo que contar ahora, con un entusiasmo desenfadado».

THRASHER no es nostalgia: es una excavación. Flowers escribe en primera persona enmascarada (historias de amigos y familiares, personajes de su ciudad, tragedias y comedias del América profundo) con esa mezcla de tristeza y humor que define la gran tradición del country. Hay un homenaje a un cuñado que murió de repente (One Of Us), hay escenas de los casinos de Vegas vistos desde dentro (Paradise), hay un himno que mezcla mariachi y guitarra quemada por el sol (The Red Ground) y hay una canción final donde Flowers recuerda a su madre, ve envejecer a su padre y se encuentra con Elvis en un Tesla (An American Dream). No es broma.

La conexión con The Killers: esto no es una traición

El giro es real, pero Flowers ha sido explícito en algo fundamental: «Esto no es escapar del rock & roll. No quiero reemplazar mis viejas canciones. Simplemente he encontrado espacio para más.»

Y tiene razón. Quien haya escuchado Sam’s Town, ese monumento al Americana con sintes, o Pressure Machine, su disco más íntimo, narrado en clave de comunidad pequeña, entenderá que Thrasher no cae del cielo. Es la progresión natural de una parte de Flowers que The Killers nunca pudo contener del todo. El Americana siempre estuvo debajo de la superficie; ahora es la superficie.

El contexto más amplio hace el cuadro todavía más interesante: Thrasher es el primero de dos discos solistas que saldrán en 2026, y después vendrá el octavo álbum de The Killers en 2027, al que Flowers ya ha definido como «el mejor disco de The Killers». No es una escapada. Es un artista soltando lastre creativo para llegar a la banda con las manos libres y las ideas ordenadas.

El tracklist completo de Thrasher

Does It Ever Cross Your Mind? One of Us Tiger’s Blood Plans Paradise Miss America Angel The Red Ground In a Heartbeat An American Dream

Diez canciones. El single de presentación, Plans, sobre sueños que nunca llegaron a ningún sitio, llega este mismo viernes 26 de junio. Será la primera prueba real de hacia dónde va todo esto.

Hasta Brandon Flowers llama a la puerta del country

El country lleva años siendo el género más comercial de América. Beyoncé fue por ahí, Morgan Wallen vende estadios, Zach Bryan llena festivales de público indie, pero Flowers no parece estar siguiendo ninguna tendencia. Un mormón de Nevada con sombrero de cowboy que escuchó a Waylon Jennings de niño tiene más credenciales para hacer esto que el 90% de los artistas que se han subido al tren country en los últimos años.

Thrasher podría ser una rareza fascinante en su discografía o podría ser el disco que redefina su legado en solitario. Sus dos anteriores, Flamingo (2010) y The Desired Effect (2015), llegaron al número uno en el Reino Unido. El listón está donde está. De momento, el 21 de agosto se acerca y Plans llega en dos días. Estamos muy atentos.

▶ THRASHER — Brandon Flowers | 21 de agosto de 2026 | Island Records

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