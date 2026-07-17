Brandon Flowers publica «Paradise», segundo adelanto de «Thrasher»

Phil Collins llevaba desde 1989 esperando esta réplica, y ha llegado en forma de canción country. Brandon Flowers ha publicado hoy “Paradise”, segundo adelanto de Thrasher, su tercer álbum en solitario, que llegará el 21 de agosto vía Island Records. El anuncio llegó con un guiño tan concreto como inesperado: «En octubre del 89, Phil Collins le quitó «Another Day In Paradise» al hombre trabajador. Este viernes 17 se la devuelvo a su dueño legítimo.»

La referencia no es casual. Cuando anunció el disco, Flowers ya había adelantado que “Paradise” retrata los casinos de Las Vegas vistos desde dentro, desde la perspectiva de quienes trabajan en ellos y no desde la de quienes los visitan de paso. Un contrapunto directo, treinta y siete años después, al retrato bienintencionado pero cuestionado que Collins hizo de la pobreza urbana en su clásico ochentero.

Con “Paradise”, Thrasher suma ya dos canciones publicadas de las diez que componen el tracklist. La primera, “Plans”, llegó el pasado 26 de junio con guitarra acústica y pedal steel, marcando el tono de todo el proyecto: intimidad, paisaje americano y una narrativa construida desde la experiencia propia. Ambos temas comparten la misma tripulación de lujo reunida en Nashville: los productores Shawn Everett y Jonathan Rado, el guitarrista David Rawlings, el pedal steel de Bruce Bouton y la armónica del legendario Charlie McCoy, cuya firma recorre los discos que Bob Dylan grabó en Nashville.

Un giro country que no es una fuga, sino una vuelta a casa

Para entender por qué Brandon Flowers, líder de The Killers durante más de dos décadas, ha decidido facturar un disco de country/western hay que remontarse a su infancia en Nephi, Utah, donde su padre llenaba el coche con Johnny Cash y Waylon Jennings. Esa influencia siempre estuvo presente, filtrada, en la música de The Killers: en Sam’s Town (2006), el gran álbum americano de la banda, y sobre todo en Pressure Machine (2021), su disco más introspectivo, ambientado en una pequeña ciudad de provincias. Thrasher es la primera vez que esa vena ocupa todo el disco, sin diluirse en sintetizadores ni estribillos de estadio.

El propio Flowers ha sido tajante sobre lo que significa este giro: no es una despedida del rock, sino la ampliación de un territorio que llevaba tiempo esperando su turno. Sus dos discos solistas anteriores, Flamingo (2010) y The Desired Effect (2015), llegaron al número uno en el Reino Unido, así que la vara con la que se medirá Thrasher está alta. Mientras tanto, The Killers siguen activos: la banda ha confirmado ya su presencia en la ceremonia inaugural de la final de la Champions League 2026, y Flowers ha adelantado que el siguiente álbum de la banda, previsto para 2027, podría ser «el mejor disco de The Killers» hasta la fecha.

Con “Plans” y “Paradise” ya en circulación, quedan aún ocho canciones por descubrir antes del 21 de agosto, entre ellas “One Of Us”, dedicada a un cuñado fallecido de forma repentina, y “An American Dream”, el cierre del disco, en el que Flowers recuerda a su madre y se cruza con Elvis en un Tesla. Si el patrón se mantiene, cada nuevo adelanto seguirá confirmando lo mismo: que este giro country, lejos de ser un capricho pasajero, es quizás el proyecto más personal que Brandon Flowers ha firmado en toda su carrera.

De hecho, la propia genealogía de colaboraciones de Flowers en los últimos meses confirma que este momento country no ha surgido de la nada: a comienzos de año participó en “I’m Not in Love” junto a Chrissie Hynde para su álbum Duets Special, y también prestó su voz al disco de Brian Fallon Not Bad For New Jersey, otro proyecto con raíces profundamente americana en el que coincidió con nombres como Phil Collins (de nuevo él) y Marc Ribot. Todo apunta, en definitiva, a un artista que lleva tiempo explorando fuera de los límites de su banda, y que ahora, con Thrasher, ha encontrado por fin el formato propio para contarlo.

▶ Thrasher — Brandon Flowers | 21 de agosto de 2026 | Island Records

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