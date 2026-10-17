Los seres humanos poseemos la asombrosa capacidad de transformar el mundo que nos rodea. Celebramos esta habilidad a través de diversos conceptos: imaginación, invención, innovación, visión, diseño y creatividad. En cada una de estas manifestaciones, generamos ideas capaces de remodelar nuestro futuro de manera literal, ya sea aportando soluciones concretas a problemas complejos o evocando posibilidades antes inimaginables. El pensamiento creativo inspira a las personas a convertir la visión en realidad.

La inteligencia artificial actúa como combustible para la creatividad humana. En esta analogía, el creador es el conductor que determina el destino, mientras que la tecnología permite llegar más lejos y a mayor velocidad. Prescindir de ella equivale a avanzar a pie; utilizarla abre las puertas a destinos que antes resultaban inalcanzables. La IA no sustituye la visión estratégica ni el criterio profesional, sino que amplifica la experiencia y el conocimiento del mercado, acelerando de forma exponencial el proceso de creación.

Kelly A. Boesch se sitúa en la vanguardia de este nuevo escenario donde la imaginación y el arte convergen. Su propuesta combina la sensibilidad estética con la destreza técnica, dando lugar a mundos oníricos de gran impacto visual. Lejos de suponer una amenaza para la expresión artística, la inteligencia artificial se consolida como un nuevo lenguaje creativo, tal y como ocurrió en su momento con otras innovaciones. En su conferencia «Cómo la IA desató (no reemplazó) mi creatividad», presentada en el marco oficial de TED en abril de 2026, la artista comparte su visión sobre este cambio de paradigma.

«Cómo la IA desató (no reemplazó) mi creatividad» por Kelly Boesch

«Como artista, quiero decir que la inteligencia artificial ha cambiado por completo el rumbo de mi vida. Permítanme mostrarles algunos de mis mundos. Mientras algunas personas se centraban en la productividad y la eficiencia, yo me había centrado en intentar averiguar cómo incorporar la IA a mi arte. Como un pincel nuevo, un lienzo, una cámara, un estudio de música, una puerta de entrada a mi imaginación. He trabajado en producción cinematográfica, moda y, más recientemente, como diseñadora gráfica. Pero nada ha despertado tanto mi curiosidad como la inteligencia artificial.

Mis primeras imágenes eran menos propias de un «artista visionario». Mis amigos solían decir: «¿Qué es eso?». Pero me dejé llevar por la extrañeza de la IA, y ahora se ha convertido en mi estilo personal. Siento que tengo un nuevo superpoder y mi único límite es mi imaginación, que ahora parece estar alimentada sin cesar de ideas. Por primera vez, la distancia entre lo que imaginaba y lo que podía crear se ha cerrado.

Comencé a animar mis imágenes de IA y a hacer cortometrajes, pero sentía que algo faltaba. Así que quise hacer mi propia música para que coincidiera mejor con la emoción que hay detrás de mis imágenes. Empecé a escribir las letras y a usar la IA para colaborar en la instrumentación. Me inspiro en mis imágenes para escribir mis letras, o a partir de mis experiencias de vida. Jamás pensé que mi música cobraría vida propia. Acabo de firmar un contrato discográfico.

Cuando la música y lo visual se alinean perfectamente, puede parecer magia. Últimamente, la gente me ha estado haciendo las mismas dos preguntas: ¿es realmente arte y cómo se hace? Y esta primera pregunta me resulta muy difícil de responder, porque el arte de IA es algo completamente nuevo, y todos seguimos intentando averiguar dónde encaja.

Existen sentimientos intensos en ambos lados, y mucha discusión sobre el entrenamiento de la IA con el trabajo de otros artistas, como lo era yo cuando estudiaba arte. Pero cuando me siento a crear, no hay obras de otros artistas en mi pantalla. Utilizo referencias de cosas de la naturaleza, como flores o insectos, patrones, moda o ideas caprichosas que han estado dando vueltas en mi cabeza. Cuando la IA se guía por los sentimientos, la empatía y la intención humanos, puede convertirse en algo completamente distinto. La creatividad no se puede explicar. Solo tienes que seguirla.

Comencé a hacer el mejor trabajo de mi vida desde que comencé a usar la IA como cocreadora, y mi vida ha despegado como un cohete. Millones de personas han llegado a mi trabajo a través de mis redes sociales y aplicaciones de música. Me encanta usar esta tecnología y contar historias que me llegan al corazón. Siento que estamos al comienzo de un renacimiento y las posibilidades son infinitas. Todavía no hemos explorado todas las formas posibles de utilizar la IA de manera creativa. Personas que nunca se han sentido creativas un solo día en su vida están probando la IA y despertando esa creatividad por primera vez, y eso es increíble.

Así que mi conclusión de hoy es que, si tienes curiosidad por la IA, intenta jugar un poco y crear algo hermoso o hacer algo extraño. Déjate sorprender por lo que salga, pero, sobre todo, encuentra tu alegría. Muchísimas gracias».

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