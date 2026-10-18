El sábado 17 de octubre, en el Bristol Beacon, Brandon Flowers tocó una canción que nadie tenía en el radar: “A Good Man Is Hard To Find”. No sale de Thrasher, el disco de raíz country que publicó en agosto, sino del siguiente. Antes de tocarla, el líder de The Killers contó que la etapa de grabación en Nashville fue tan fértil que dio para dos discos, y que el segundo saldrá en algún momento de 2027.

Ya lo había insinuado en enero, cuando habló de dos trabajos terminados en Nashville y avisó de que ambos se apartaban de lo que se espera de él. Thrasher resolvió la mitad de esa promesa. La otra mitad ya tiene canción.

Un cuento de 1953 con mala fama entre músicos

El título viene del relato de Flannery O’Connor publicado en 1953 (en España, «Un hombre bueno es difícil de encontrar»): una familia de Georgia sale de viaje en coche, se cruza con un fugitivo al que llaman el Desequilibrado y no sobrevive al encuentro. Es gótico sureño en estado puro, con la fe y la violencia sentadas en el mismo asiento. Flowers no es el primero en ir a buscar canción ahí. Sufjan Stevens ya tituló así un tema de Seven Swans (2004), y Bruce Springsteen también tiene la suya, lo que convierte la elección en algo más que una casualidad: Flowers lleva media carrera mirándose en Springsteen, con quien grabó la nueva versión de “Dustland” en 2021.

Lo interesante es el contraste. Thrasher miraba con cariño su infancia en Nephi (Utah), con pedal steel y armónica. O’Connor escribía sobre la gracia que llega por las malas, y Flowers, mormón practicante, nunca ha escondido que la fe atraviesa sus letras. Si el título no engaña, el disco de 2027 será el más oscuro de su carrera en solitario, y apostamos a que también el más interesante.

El concierto, dentro de la gira británica de presentación de Thrasher, dejó además una versión de “Dreaming Of You” de The Coral. Un guiño a Liverpool en Bristol. Por ahora no hay ni título ni fecha para el nuevo disco, ni grabación de estudio de la canción.

Brandon Flowers cambia el neón por Utah

Durante dos décadas, Flowers ha sido la voz de los estribillos de estadio de The Killers, y sus discos en solitario funcionaban como una versión más pequeña de esa ambición. Flamingo (2010) era una postal de Las Vegas; The Desired Effect (2015), producido por Ariel Rechtshaid, se fue al pop ochentero con Bruce Hornsby al piano, y ambos llegaron al número uno en Reino Unido. El giro de verdad llegó con Thrasher, grabado en el RCA Studio A de Nashville con Shawn Everett y Jonathan Rado, y adelantado por “Plans” y “Paradise”. El calendario de 2027 se complica: Flowers también ha dicho que ese año, en su mejor previsión, llegará el próximo disco de The Killers.

▶ “A Good Man Is Hard To Find” — Brandon Flowers | Estreno en directo, 17 de octubre de 2026 | Bristol Beacon

¿Os cabe en 2027 un disco de Brandon Flowers y otro de The Killers, o uno de los dos acabará esperando?

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