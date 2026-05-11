Con el universo Beatles en su momento más activo de las últimas décadas, la BBC ha dado el pistoletazo de salida al rodaje de Hamburg Days, la serie dramática de seis episodios que reconstruye los años formativos del grupo en la ciudad alemana. La producción, confirmada esta semana, se está rodando simultáneamente en Hamburgo, Múnich y Liverpool, y llega de la mano de W&B Television y Turbine Studios, con la coproducción de AGC Television y la cadena alemana ZDF. La BBC emitirá la serie en BBC One y BBC iPlayer en el Reino Unido.

El proyecto tiene como punto de partida la autobiografía del artista y músico Klaus Voormann, histórico colaborador de los Fab Four y figura clave en aquellos años hamburgueses. Voormann participa además como consultor exclusivo de la producción. La música corre a cargo del productor David Holmes, ganador de un BAFTA y conocido por su trabajo en Killing Eve y la franquicia Ocean’s. La dirección de fotografía la firma Frank Lamm, con créditos en Andor y The Crown.

Hamburg Days: reparto y equipo de la nueva serie Beatles de la BBC

La serie está escrita por Jamie Carragher, habitual de Succession, y ha sido desarrollada por Benjamin Benedict, productor conocido por Generation War. La dirección se reparte entre Christian Schwochow —creador de la serie y responsable de episodios de The Crown y Munich – The Edge of War— y Laura Lackmann, directora de Call My Agent Berlin.

El reparto coloca a Rhys Mannion como John Lennon, Ellis Murphy como Paul McCartney y Harvey Brett como George Harrison. Los papeles de los miembros más efímeros del grupo recaen en Louis Landau (Stuart Sutcliffe) y Patrick Gilmore (Pete Best). Del lado alemán, Luna Jordan interpreta a Astrid Kirchherr, Laura Tonke a su madre Nielsa y Casper von Bülow da vida al propio Voormann.

La sinopsis sitúa la acción en los clubes del barrio de St. Pauli a principios de los años sesenta, donde un grupo de jóvenes inexpertos de Liverpool encuentra a dos artistas locales que contribuyen a moldear su identidad sonora y visual. Ese arco —de banda de garage a fenómeno global— es el eje dramático de la serie. El interés que genera este proyecto se enmarca en un momento de intensa revisión del legado beatle: Sam Mendes prepara cuatro biopics individuales para estrenar en 2028, con Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn y Barry Keoghan como protagonistas.

Una producción con raíces en Liverpool y en Hamburgo

Hamburg Days se apoya financieramente en dos fondos públicos de cine alemanes: MOIN Film Fund Hamburg Schleswig-Holstein y FilmFernsehFonds Bayern. La distribución internacional fuera del Reino Unido y Alemania la gestiona AGC International. Los productores ejecutivos incluyen a Benedict, a Quirin Berg y Max Wiedemann por W&B Television, a Andrew Eaton y Justin Thomson por Turbine Studios, y al equipo de AGC encabezado por Stuart Ford.

La noticia llega pocos meses después de otros dos momentos destacados de este ciclo de revisión beatle: el retorno a los cines del concierto Power to the People de John Lennon y Yoko Ono y la subasta récord del piano en el que Lennon compuso «Lucy in the Sky with Diamonds». También Paul McCartney ha vuelto recientemente a sus raíces liverpodianas con The Boys of Dungeon Lane. La serie no tiene fecha de emisión confirmada aún; el rodaje en tres localizaciones distintas apunta a que la entrega al público no llegará antes de 2027.

The Beatles, la banda que cambió para siempre la música popular

The Beatles se formaron en Liverpool a finales de los años cincuenta y, entre 1960 y 1962, realizaron varias estancias en Hamburgo que transformaron radicalmente su forma de tocar y de entender el espectáculo. Ese período —el corazón de Hamburg Days— antecede a su explosión comercial con la EMI y a sus primeros álbumes, Please Please Me (1963) y With the Beatles (1963). La banda publicó doce álbumes de estudio hasta su disolución en 1970, con una trayectoria que abarca desde el beat y el skiffle hasta la psicodelia, el rock experimental y las grandes producciones orquestales.

Desde su separación, el interés por reconstruir y reinterpretar su historia no ha decaído. El documental Get Back (2021), dirigido por Peter Jackson, supuso la última gran revisión oficial. Ahora, con Hamburg Days en producción y los cuatro biopics de Mendes en el horizonte de 2028, la etapa más desconocida de su formación —la que los forjó como músicos antes de que nadie supiera su nombre— vuelve a ocupar el centro de la conversación cultural.

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