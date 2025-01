Sobre Radiohead

Radiohead es una banda británica de rock alternativo originaria de Abingdon-on-Thames, Inglaterra, formada en 1985. Está integrada por Thom Yorke (voz, guitarra, piano), Jonny Greenwood (guitarra solista, teclados, otros instrumentos), Ed O’Brien (guitarra, segunda voz), Colin Greenwood (bajo, teclados) y Phil Selway (batería, percusión). Su primer sencillo, Creep, lanzado en 1992, se convirtió en un éxito mundial tras el lanzamiento de su álbum debut, Pablo Honey (1993). La popularidad de Radiohead aumentó con su segundo álbum, The Bends (1995), y alcanzaron fama mundial con OK Computer (1997), considerado uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. Con Kid A (2000) y Amnesiac (2001), la banda exploró nuevos territorios musicales, incorporando música electrónica y experimental. Su séptimo álbum, In Rainbows (2007), fue lanzado de manera independiente y permitió a los usuarios pagar lo que quisieran por la descarga digital. En su noveno álbum, A Moon Shaped Pool (2016), predominan los arreglos orquestales de Jonny Greenwood.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music.

Discografía de Radiohead

Pablo Honey (1993)

The Bends (1995)

OK Computer (1997)

Kid A (2000)

Amnesiac (2001)

Hail to the Thief (2003)

In Rainbows (2007)

The King of Limbs (2011)

A Moon Shaped Pool (2016)

