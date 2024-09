Pinhead Gunpowder, proyecto paralelo de Billie Joe Armstrong, regresa con nuevo álbum después de 16 años

Pinhead Gunpowder, el proyecto paralelo de Green Day, ha anunciado su primer álbum en 16 años, Unt, que se lanzará el 18 de octubre. La banda, formada por Billie Joe Armstrong, Jason White, Bill Schneider y Aaron Cometbus, ha compartido la canción principal del álbum, también titulada Unt. Este será su segundo álbum de estudio, siguiendo a Goodbye Ellston Avenue de 1997.

La banda ha estado activa desde principios de los años 90, pero en la última década se han centrado en tocar en sus propios proyectos y trabajar en reediciones de su catálogo anterior. En un comunicado, mencionaron que el nuevo álbum es su trabajo más colaborativo y pegadizo hasta la fecha.

Además de Pinhead Gunpowder, los miembros de Green Day han participado en varios otros proyectos paralelos, como Foxboro Hot Tubs, The Network y The Coverups. Billie Joe Armstrong también formó The Longshot, que lanzó su álbum debut Love Is For Losers en 2018.

Tracklist de Pinhead Gunpowder – Unt